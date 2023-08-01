"Россети Тюмень" реализуют инвестпроект в Югре стоимостью почти 5 млрд рублей

Энергокомпания возведет надстройку 220 кВ на территории переключательного пункта "Угутский" и высоковольтную ЛЭП для интеграции объекта в энергосистему региона

ТАСС, 1 августа. "Россети Тюмень" реализуют в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре масштабный инвестпроект, стоимость которого оценивается почти в 5 млрд рублей. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью компании, для обеспечения растущих потребностей нефтяной промышленности в электричестве системообразующая энергокомпания возведет надстройку 220 кВ на территории переключательного пункта "Угутский" и высоковольтную линию электропередачи для интеграции объекта в энергосистему региона.

"На первом этапе "Россети Тюмень" построят двухцепную линию электропередачи 220 кВ "Святогор-Угутский" протяженностью почти 80 км. В ходе работы специалистам предстоит установить 366 металлических опор высотой до 45 м, смонтировать около 480 км сталеалюминиевого провода и переустроить 9 мест пересечений с действующими линейными объектами", - сказано в сообщении.

Трасса воздушной линии пройдет по труднодоступной лесистой и болотистой местности, отметили на предприятии. Для осуществления проекта энергетики привлекут высокопроходимую технику, а основную часть технологических мероприятий будут проводить зимой - после полного промерзания грунта.

"Надстройка 220 кВ в районе переключательного пункта 110 кВ "Угутский" обеспечит выдачу мощности пяти подстанциям 110 кВ. Это значительно усилит энергоузел в районе Средне-Балыкского, Встречного, Унтыгейского, Майского и Среднеугутского месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России", - добавили в департаменте.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении - более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.