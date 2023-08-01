Свердловский губернатор выступил перед заксобранием с докладом о работе в 2022 году

Лично глава региона внес в этом году 11 законопроектов, прежде всего социальных и направленных на повышение инвестпривлекательности области

ТАСС, 1 августа. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил во вторник перед депутатами законодательного собрания с докладом о результатах деятельности правительства в 2022 году, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Как сообщил Куйвашев в докладе, в прошлом году объем отгруженной промышленной продукции превысил 3 трлн рублей, что выше уровня 2021 года на 7%. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 11%, преодолев планку в 500 млрд рублей. Рекордными темпами велось жилищное строительство - сдано почти 3 млн рублей кв. м. Общие доходы областного бюджета составили порядка 373 млрд рублей, что почти на 4% выше уровня 2021 года, передает слова губернатора пресс-служба.

"Благодаря взаимодействию законодательной и исполнительной ветвей власти удалось достичь тех результатов, которые прозвучали в докладе. Самое главное - по всем направлениям социально-экономического развития региона есть положительные результаты. В том числе, это развитие промышленности, малого и среднего бизнеса. На 84 тыс. увеличилась численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. Количество жителей региона, имеющих статус "самозанятый" составляет 182 тыс. человек", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она добавила, что лично Куйвашев внес в этом году 11 законопроектов, прежде всего, социальных, а также направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.