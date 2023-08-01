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Свердловские власти ввели налоговую льготу для ведущих газификацию компаний

Льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов для объектов, впервые поставленных на баланс в 2024 году

ТАСС, 1 августа. Объекты, которые планируют вводить в рамках газификации Свердловской области в 2024 году, будут освобождены от уплаты налога на имущество. Соответствующий закон приняло во вторник в законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе заксобрания во вторник.

"Предлагается освободить от уплаты этого налога организации, осуществляющие виды деятельности, входящие в группу "Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину. По ее словам, речь идет об объектах недвижимости, созданных в рамках региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Свердловской области. Она отметила, что решение позволит создать благоприятные условия для реализации мероприятий по догазификации в регионе.

Она добавила, что законопроект был внесен правительством Свердловской области. Льгота будет действовать в течение трех налоговых периодов для объектов, впервые поставленных на баланс в 2024 году. 

© Информационное агентство ТАСС
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