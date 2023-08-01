В Свердловской области введут льготу для инвесторов в рамках проекта "Профессионалитет"

Соответствующий закон приняло законодательное собрание региона

ТАСС, 1 августа. Инвесторы, передающие имущество для создания образовательно-производственных кластеров в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", получат налоговый вычет. Соответствующий закон приняло во вторник законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Законом предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль тем организациям, которые безвозмездно передают имущество имеющим государственную аккредитацию образовательным организациям - участникам образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она добавила, что закон будет способствовать обновлению материально-технической базы организаций в сфере среднего профессионального образования. Законопроект был внесен правительством области.

Ранее в департаменте информационной политики региона уточнили, что сумма вычета составит 50% от стоимости переданного имущества. Льготу планируется распространить на имущество стоимостью до 30 млн рублей на 2023-2026 годы.

Образовательно-производственные кластеры создаются на основе интеграции организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и предприятий реального сектора экономики.

Федеральный проект "Профессионалитет" нацелен на комплексную модернизацию системы среднего профобразования, выстраивание новой отраслевой модели подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В проекте активно участвуют крупнейшие предприятия Свердловской области.