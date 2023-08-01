Свердловские депутаты утвердили соглашение между правительством региона и Южной Осетией

Подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве состоялось на полях ПМЭФ

ТАСС, 1 августа. Законодательное собрание Свердловской области утвердило во вторник заключение соглашения между правительством региона и Республикой Южная Осетия, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Необходимость принятия регионального закона обусловлена подписанием 16 июня 2023 года соглашения между правительством Свердловской области (Российская Федерация) и правительством Республики Южная Осетия о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Принятие закона позволит создать основу для расширения дальнейших взаимовыгодных контактов между Свердловской областью и Республикой Южная Осетия", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, на котором работала делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.