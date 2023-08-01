Свердловское правительство получило новые полномочия по введению льгот в сфере образования

Соответствующий закон приняли во вторник депутаты областного законодательного собрания

ТАСС, 1 августа. Правительство Свердловской области получило расширенные полномочия по установлению льгот в сфере образования региона. Соответствующий закон приняли во вторник депутаты областного законодательного собрания, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Речь идет о том, чтобы дополнить компетенцию правительства Свердловской области рядом полномочий. В частности, предлагается добавить полномочие по установлению размера и порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме обучения по программам переподготовки рабочих и служащих за счет областного бюджета", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Кроме того, кабмин сможет устанавливать размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований.

Перечень основных понятий, применяемых в законе "Об образовании в Свердловской области", дополнен также понятием "целевое обучение". Предусмотрена корректировка компетенции правительства в части регулирования вопросов целевого обучения.