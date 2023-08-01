ОМК сообщает о назначении нового руководителя вагоноремонтной компании "ОМК Стальной путь"

Роман Кунаков работает в вагоноремонтной компании ОМК с 2022 года, до назначения был директором по экономике и финансам

ТАСС, 1 августа. В группе ОМК назначили нового управляющего директора АО "ОМК Стальной путь" - с 1 августа должность занимает Роман Кунаков. Как сообщает пресс-служба ОМК, он работает в вагоноремонтной компании ОМК с 2022 года, до нынешнего назначения являлся директором по экономике и финансам.

"У Романа Владимировича большой опыт работы в сфере железнодорожного транспорта, хорошее понимание потребностей клиентов и высокая нацеленность на результат. Уверен, его опыт и компетенции помогут "ОМК Стальному пути" стать для клиентов компанией первого выбора. Приоритетной задачей остается развитие одинаково быстрого и качественного сервиса в каждом из 35 вагоноремонтных депо. Компания продолжит модернизировать производственные площадки, наращивать мощности депо и вагонных колесных мастерских, развивать новые сервисы для удобства клиентов, создавать комфортные и безопасные условия труда для сотрудников", - отметил генеральный директор ОМК Петр Трушин.

Справка

Роман Кунаков родился в 1980 году, имеет высшее образование в области экономики, профильное образование по организации перевозок и управлению движением на железнодорожном транспорте. С 2004 по 2022 годы занимал руководящие должности в холдинге "РЖД", в том числе в крупнейшей операторской железнодорожной компании "РЖД".

О компании "ОМК Стальной путь"

"ОМК Стальной путь" - одна из ведущих сетевых сервисных компаний по ремонту грузовых вагонов в России. В составе компании 35 депо и один вагоноремонтный завод, 15 вагоноколесных мастерских, 14 промывочно-пропарочных станций, пять обособленных участков текущего отцепочного ремонта. Входит в группу ОМК с 2019 года. Штат - более 6 тыс. сотрудников.