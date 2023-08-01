В Измайловском парке 13 августа стартует благотворительный "ЗАБЕГ РАДИ ЖИЗНИ"

В забеге представлены дистанции 5 и 10 км, для детей и неподготовленных участников предусмотрен игровой старт на 300 м

ТАСС, 1 августа. Благотворительный старт фонда "Линия жизни" состоится в Измайловском парке 13 августа. Спортсмены, их друзья и родственники смогут принять участие в семейном празднике, попробовать свои силы на разных дистанциях и помочь подопечным фонда вернуться к здоровой жизни.

Те, кто хотел бы принять участие, но находится не в Москве, организаторы подготовили возможность присоединиться к забегу онлайн.

"Мы ждем спортсменов и их близких всех возрастов, - прокомментировала благотворительный старт президент фонда Фаина Захарова. - Участие в "ЗАБЕГЕ РАДИ ЖИЗНИ" позволит нам вместе зажечь зеленый свет жизни для наших подопечных. Благодаря участникам и партнёрам предыдущих восьми забегов были собраны средства на лечение 25 детей. Мы благодарны каждому, кто внес свой посильный вклад в их здоровье".

100% средств от регистрационных взносов пойдут на лечение тяжелобольных детей и медицинские программы фонда "Линия жизни". Бежать в игровом забеге на 300 м можно в любом возрасте - родители могут пробежать с ребенком на руках. Для старта на 5 км и 10 км необходимо получить медицинскую справку - возрастных рамок не установлено.

Для всех финалистов "ЗАБЕГА РАДИ ЖИЗНИ" подготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях - кубки и призы от фонда и наших партнеров.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Место проведения забега: Москва, Измайловский парк.

Дата проведения забега: 13 августа.

Возрастная категория: 0+.