2 августа, 06:25

Участники Международного буддийского форума обсудят сохранение и развитие буддизма в мире

Пресс-служба Росконгресса
© Пресс-служба Росконгресса

Форум состоится 17-19 августа в Улан-Удэ

ТАСС, 2 августа. Современное состояние и перспективы развития буддизма обсудят участники деловой программы первого Международного буддийского форума, который состоится 17–19  августа в Улан-Удэ. Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. 

"Буддизм является одной из самых распространенных религий в мире. Бурятия на несколько дней станет площадкой для всестороннего обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед человечеством в контексте буддийской культуры. Уверен, участники форума наладят новые многосторонние связи, выработают конкретные решения по сохранению культурных основ этой религии и дальнейшему развитию сотрудничества стран, где распространен буддизм", - сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. 

Форум откроет общее собрание, на котором участники заслушают приветствия организаторов Форума и основные доклады, отражающие роль и значение буддизма в современном мире. В частности, участниками Форума будет принято общее обращение к мировому сообществу и предложены пути взаимодействия и сотрудничества буддийских организаций перед вызовами современности.

В рамках форума состоятся восемь дискуссионных панелей, посвященных различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире. Участники обсудят буддийское образование, цифровизацию письменного наследия, работу с источниками при изучении истории буддизма, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также вопросы взаимодействия буддийских и государственных организаций.

Помимо этого, в рамках Международного буддийского форума состоится традиционная конференция "Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова" в Иволгинском дацане "Хамбын Хурээ", по итогам которой запланировано принятие резолюции.

Участие в форуме примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. С докладами выступят ведущие ученые: директор национального музея Чингисхана Монголии, академик Чулуун Сампилдонов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им.Ломоносова, профессор Алексей Маслов, ректор буддийского университета "Даши Чойхорлин" Дымбрыл Дашибалданов, а также буддологи из Индии, Китая, Непала, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран.

Целью Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

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© Информационное агентство ТАСС
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