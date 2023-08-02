Югра восстановила крупнейший МФЦ в Макеевке Донецкой Народной Республики

Социально значимый объект восстановили с опережением сроков

ТАСС, 2 августа. Самый крупный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Макеевке Донецкой Народной Республики восстановлен с опережением сроков Ханты-Мансийским автономный округом - Югрой. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве, в ходе которого в том числе идет восстановление социально значимых объектов.

"Югра с опережением сроков завершила работы по восстановлению здания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Макеевке Донецкой Народной Республики - самого крупного из всех действующих в городе", - сказано в сообщении.

Согласно плану, реконструкция должна была завершиться к 30 августа, но ее удалось выполнить досрочно. В двухэтажном здании была полностью восстановлена кровля, выполнен ремонт на обоих этажах, осуществлен монтаж охранной и пожарной сигнализаций, обеспечено кондиционирование воздуха, оборудован детский уголок. Учреждение обеспечено необходимыми оборудованием и мебелью, установлены программно-технические комплексы, позволившие перевести работу в электронный вид в соответствии со всеми стандартами. Теперь горожане смогут быстрее оформлять личные, семейные и медицинские документы.

Также на первом этаже здания установлены пандус, а двери оборудованы с учетом требований для людей с инвалидностью. Ранее такого в здании не было. Как отметил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров, теперь местные жители смогут получать государственные услуги с комфортом. Также он поблагодарил власти Югры за поддержку и помощь.

Это МФЦ является самым крупным из пяти, действующих в Макеевке. После ремонта и реконструкции в здании будут размещены 11 окон приема и выдачи документов.