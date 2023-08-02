Калининская АЭС по итогам семи месяцев идет с опережением годового плана на 2,7%

С начала 2023 года энергоблоки атомной станции выработали 19,3 млрд кВт*ч электроэнергии

ТАСС, 2 августа. С начала 2023 года энергоблоки Калининской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") выработали 19,3 млрд кВт*ч электроэнергии, или 102,7% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила более 36 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем генерации электричества увеличился на 1,42%. Основным фактором, повлиявшим на изменение объема выработки, является проведение ремонтных кампаний на энергоблоках, сроки которых отличаются в разные годы.

Работа энергоблоков атомной станции за семь месяцев 2023 года предотвратила попадание в атмосферный воздух более 9 млн тонн эквивалента углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива. Доля выработки электроэнергии Калининской АЭС в Тверской области составляет более 81%.

"В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока. Замечаний к оборудованию, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет", - сказал исполняющий обязанности главного инженера Калининской АЭС Дмитрий Сушкевич.

По данным АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.