На "Национальном рекламном форуме" представят рейтинг рекламных агентств Урала

Также на мероприятии планируется презентовать другие исследования индустрии в различных регионах страны

ТАСС, 2 августа. Уральское региональное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал) объявляет о старте приема заявок на участие в Рейтинге региональных рекламных агентств Урала. Это исследование позволит представить объективные данные об объемах рынка и уровне клиентского сервиса рекламной индустрии в шести регионах УрФО: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также ХМАО и ЯНАО.

Результаты будут представлены на Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге 14 сентября - в рамках сессии, посвященной региональным рынкам. Также на форуме планируется выступление амбассадоров АКАР из разных городов страны и презентация ряда индустриальных продуктов.

Рейтинг рекламных агентств Урала впервые был представлен в 2022 году, также на НРФ Регионы. Тогда в него заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Суммарный оборот агентств-участников составил более 2 млрд рублей.

"Уральский рынок рекламы - один из самых конкурентных в России. Однако до недавнего времени у нас не было детальной статистики о его объемах и информации о лидерах отрасли. Мы решили восполнить этот пробел и впервые представили рейтинг рекламных агентств Урала в прошлом году, а сейчас у нас будет возможность оценить развитие отрасли в динамике", - отмечает директор АКАР Урал Василий Рубан.

В этом году, исследование будет более масштабным. "Мы усовершенствовали и дополнили рейтинг региональных агентств Урала. Во-первых, мы рассчитываем привлечь в рейтинг более широкий круг агентств. По итогам прошлого года многие поняли, что это за продукт, почему в рейтинге нужно участвовать, оценили, насколько это значимый инструмент для индустрии в целом и агентств в частности. Во-вторых, мы существенно расширим круг рекламодателей, которые будут оценивать рекламные агентства. И, в-третьих, мы принципиально меняем подход к представлению данных рейтинга, создаем интерактивную навигацию. Для чего? Чтобы рекламодателю было удобно ориентироваться и видеть реальных лидеров по специализациям - не только по оборотам. На региональном рынке УрФО много агентств с сильной экспертизой в разных сегментах, например, SMM, креатив, перфоманс и так далее, и задача комитета по исследованиям АКАР Урал представить лучших в своих нишах максимально доступно", - делится планами руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал и директор агентства AMG Сергей Балакирев.

Система показателей рейтинга рекламных агентств Урала состоит из четырех независимых и раздельно оцениваемых параметров:

оборот рекламных услуг за 2022-й год;

наведенную известность;

качество клиентского сервиса;

готовность давать рекомендацию.

Также в рейтинге будет учтен ряд других показателей, которые являются справочными, не подлежащими ранжированию: штат сотрудников, ключевые клиенты агентства, отраслевая экспертиза агентства.

Известность и уровень клиентского сервиса в рейтинге будут определены путем онлайн-анкетирования рекламодателей: представителей отделов маркетинга и рекламы, собственников бизнеса, экспертов и аналитиков.

На основе представленной агентствами бухгалтерской отчетности и открытых источников будет проведен анализ и верификация данных об объемах выручки каждого агентства-участника рейтинга.

Оценкой финансовых показателей рейтинга рекламных агентств Урала будет заниматься "Аудиторская компания А16".

Рейтинг носит заявительный характер. Его участником может стать рекламное агентство с годовым оборотом от 10 млн рублей и штатом от пяти сотрудников. Еще одно условие - головной офис компании должен быть расположен на территории УрФО.

Для участия необходимо в срок до 15 августа отправить заявку в свободной форме на почту: rating_region@akarussia.ru. В подтверждение получения заявки потенциальному участнику будет выслана ссылка на заполнение онлайн-анкеты.

Рейтинг региональных рекламных агентств Урала по итогам 2022 года представлен на сайте АКАР.

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