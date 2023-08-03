Прирост уникальных клиентов IngoMobile составил 48%

В первом полугодии 2023 года приложением пользуется более 1 млн уникальных клиентов

ТАСС, 3 августа. "Ингосстрах" фиксирует, что в первом полугодии 2023 года приложением страховой компании IngoMobile пользуется свыше 1 млн уникальных клиентов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 48%.

По данным компании, в период с января по июнь 2023 года пользователи совершили более 72 тыс. покупок страховых полисов через мобильное приложение - это на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом, на мобильное приложение приходится около 15% от всех прямых онлайн-продаж.

Наиболее популярным приобретаемым видом страхования по данным за шесть месяцев 2023 года стало ОСАГО - его оформили более 47 тыс. клиентов. Полис каско купили почти 5 тыс. человек, страхование ипотеки приобрели около 8 тыс. человек, застраховали квартиру и/или загородный дом более 4 тыс. человек, более 6 тыс. клиентов оформили туристический полис для поездок за рубеж.

Чаще всего приложение IngoMobile используют клиенты из Москвы (28,3% от всех пользователей), Санкт-Петербурга (7,8% от всех пользователей), Московской области - 5,9%, Екатеринбурга - 4,5% и Краснодара - 4,2%.

Наиболее популярными сервисами являются заказ гарантийных писем по ДМС, а также удаленное урегулирование по каско, которое показало рост в размере 14,1% за первое полугодие 2023 года и достигло более 30 тыс. случаев.

Мобильное приложение "Ингосстраха" IngoMobile претерпело большие изменения в 2023 году. На основе многомесячных исследований реализован новый главный экран, который позволил создать персонализированный раздел для любого пользователя. Также добавлен блок приоритетных действий, карта ближайших офисов, уведомления и короткие "историй".

Используя новую дизайн-систему реализованы и другие экраны. Например, экран "витрина", который за счет текстово-визуальной оптимизации позволил увеличить конверсию с использованием калькулятора на 72%.

Также были внедрены новые разделы. Раздел "обращений", который позволил объединить запросы по ДМС и урегулированию в единую статусную модель. А также Центр помощи, который служит единым порталом для пользователя в сложных ситуациях: найти текстовую или видео-инструкцию, заявить страховой случай и связаться с "Ингосстрахом" или экстренными службами.

В следующие шесть месяцев 2023 года компания планирует продолжить проводить улучшения мобильного приложения через реализацию упрощенной регистрации и авторизации, оптимизацию и редизайн клиентских путей продлений ключевых продуктов, создание микросервиса уведомлений, улучшение бесшовности между сайтом и МП, а также через совершенствование текущего сервиса оплат.

"Сегодня IngoMobile - это полноценный онлайн-офис, который позволяет клиентам "Ингосстраха" получить доступ ко всей информации по их страховым договорам. С помощью приложения пользователи могут оформить или продлить страховой полис, заявить о страховом случае, отследить статус по нему, получить направление на ремонт, выбрать клинику по полису ДМС, записаться к врачу онлайн, заказать гарантийное письмо и многое другое. Мы постоянно работаем над совершенствованием предлагаемого сервиса и выводим в цифровое пространство новые услуги, которые становятся доступны нашим клиентам. Например, в списке новых продуктов появилось Экспресс-Каско и Защита от отмены поездки, а оплатить их можно через YandexPay. Добавлен функционал "связаться и получить консультацию от продавца полиса". У держателей полисов ОСАГО теперь возникла возможность расторгнуть или внести изменения в договор. В части ДМС произошла интеграция с виртуальной клиникой и сервисом по заказу лекарств", - комментирует Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".

Мобильное приложение IngoMobile является лауреатом множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество, удобство использования и дизайн. В том числе проект стал победителем COMNEWS AWARDS 2020 в номинации "Лучшее цифровое финансовое решение" и занял 1 место в Индексе Цифрового Застрахованного - первом аналитическом показателе в России, оценивающем уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц. Приложение IngoMobile также стало победителем в конкурсе страховых приложений "Мастер выплат 2021" в номинации "Функциональность и Полнота".

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