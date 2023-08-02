Продюсерский центр Инсайт Люди проведет сессию на форуме СУП-2023

Блогеры продюсерского центра обсудят перспективы influence-маркетинга и возможности монетизации своей популярности

ТАСС, 2 августа. В Тюмени 12 августа пройдет сессия "Stop no name! или как перестать быть незаметным в сети" в рамках международного форума "Слет Успешных Предпринимателей-2023" (СУП), на который соберутся представители бизнеса со всей России.

Блогеры продюсерского центра Инсайт Люди Вера Трефилова, Алина Морозова и Владислав Королев обсудят перспективы influence-маркетинга и возможности монетизации своей популярности. Вместе с резидентами Инсайт Люди в сессии примут участие PR-директор продюсерского центра Валерия Родина и директор по маркетинговым коммуникациям национального видеохостинга Rutube Ирина Дорохина.

PR-директор Инсайт Люди Валерия Родина оценила важность influence-маркетинга в современной предпринимательской деятельности: "Социальные сети дают безграничные возможности для продвижения бизнеса. Эффективное их использование дает довольно быстрые результаты. Современные блогеры - настоящие лидеры общественного мнения, которые являются эффективным инструментом для рекламы товаров и услуг".

Валерия Родина выразила слова благодарности организаторам форума "Слет Успешных Предпринимателей" за возможность рассказать о преимуществах influence-маркетинга для бизнеса. "Мы считаем, что "СУП" - это уникальная и очень важная площадка для ведения коммуникации и налаживания отношений для бизнеса", - резюмировала Валерия Родина.

Ирина Дорохина также отметила, что процент успеха в influence-маркетинге напрямую зависит от того, насколько качественно была выстроена стратегия продвижения: "Реклама дает свои плоды, только когда вы грамотно подбираете инфлюенсеров, проводите исследования аудитории, формируете key message и, конечно, корректируете вашу стратегию в зависимости от результатов регулярных исследований аудитории и привычек потребителей". Об этих и других секретах маркетингового продвижения брендов Ирина расскажет на примере кейса Rutube.

Слет Успешных Предпринимателей - передовая площадка для обмена опытом. Общаясь с экспертами площадок форума, начинающие предприниматели прощаются со страхом перед инвестициями и учатся работать с капиталом. Владельцы уже действующего бизнеса повышают эффективность продвижения, масштабируют проекты, находят новых партнеров и клиентов.

Международный бизнес-форум "Слет Успешных Предпринимателей-2023" пройдет с 11 по 13 августа в Тюмени. На форуме будут присутствовать 2 тыс. участников, 120 спикеров с 20 темами на 27 площадках с приглашенными гостями из 10 стран. Форум ежегодно проводится вот уже 11 лет, и за это время СУП посетили уже 19 тыс. человек из 15 стран мира.

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