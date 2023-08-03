Комиссия Росэнергоатома выявила сильные стороны в обеспечении безопасности Калининской АЭС

В частности, проверяющие отметили использование современных ультразвуковых детекторов для поиска невидимых глазом утечек

ТАСС, 3 августа. Комиссия Росэнергоатома выявила 21 сильную сторону в производственных направлениях Калининской АЭС, которые могут быть полезными другим атомным станциям, а также определила области для улучшения и внесла предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности.

Комплексная проверка обеспечения безопасности проходила на Калининской АЭС в течение двух недель. В состав проверяющей комиссии вошли 25 экспертов - это представители семи АЭС России, Московского центра ВАО АЭС, Технологического филиала и центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом".

Как пояснил председатель комиссии, заместитель руководителя Управления инспекции безопасности АО "Концерн Росэнергоатом" Игорь Терехов, подобные проверки проводятся на всех атомных станциях России с периодичностью раз в четыре года и направлены на получение объективной и независимой оценки состояния безопасности на всех уровнях организационной структуры.

На Калининской АЭС эксперты изучали техническую документацию, проводили обходы производственных помещений и рабочих мест, наблюдали за выполнением технологических операций, интервьюировали персонал. Проверке подлежали 13 функциональных областей, в их числе: управление и организация, эксплуатация, инженерная поддержка, техническое обслуживание и ремонт, опыт эксплуатации, противопожарная и радиационная защита, противоаварийное управление, охрана окружающей среды, подготовка и квалификация персонала и другие.

Подводя итоги проверки, Терехов отметил приверженность руководства и персонала Калининской АЭС принципам открытости и доверия, а также стремление предприятия развиваться в области обеспечения безопасности.

"По всем направлениям отмечается устойчивая положительная динамика", - сказал председатель комиссии, заместитель руководителя Управления инспекции безопасности АО "Концерн Росэнергоатом".

Он добавил, что в ходе проверки команда экспертов также выявила несколько сильных сторон. В частности, было отмечено использование современных ультразвуковых детекторов для поиска невидимых глазом утечек, внедрение оптического индикатора нефтяных загрязнений водной поверхности, дублирование автоматической установки системы пожаротушения на блочных трансформаторах, позволяющее подключить мобильную пожарную технику для запитки системы пожаротушения, а также применение цифрового программного комплекса, позволяющего на основе данных нейтронно-физических расчетов и реальных данных работы энергоблоков, формировать графики несения нагрузки, планировать ремонтные кампании, оптимизировать использование ядерного топлива.

Результаты комплексной проверки обеспечения безопасности войдут войдут в итоговый акт, который будет передан руководству Калининской АЭС. Оценка результативности выполнения выданных комиссией рекомендаций пройдет в 2024 году.

По данным АЭС, сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.