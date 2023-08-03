3 августа, 13:52

УК ПСБ вошла в тройку лучших по версии Frank Invest & Insurance Award 2023

Участники оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных сервисов и метода "тайный покупатель"

ТАСС, 3 августа. Управляющая компания ПСБ вошла в ТОП-3 национальной премии  Frank Invest & Insurance Award 2023 в номинации "Лучшая УК для розничного инвестора".

Frank RG впервые назвала лучших игроков в розничном инвестиционном секторе. Участники оценивались с использованием анкетирования клиентов, тестирования различных сервисов и метода "тайный покупатель".

В период экономической трансформации и высокой турбулентности рынка УК ПСБ не только сохранила, но и укрепила свои позиции.

"Клиентоориентированность - один из главных приоритетов нашей компании. Мы формируем актуальные продуктовые предложения, а также обеспечиваем комплексную аналитическую поддержку,  которая раскрывает для клиента принципы стратегии инвестирования. Эта номинация не только признание результатов работы всей нашей команды, а самое главное - знак доверия наших клиентов", - сказал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков. 

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