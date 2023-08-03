В Москве прошел Международный конгресс в рамках Московского урбанфорума

Достижения Москвы в реализации концепции Urban Health высоко оценила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

ТАСС, 3 августа. Сегодня завершает свою работу двухдневный III Международный конгресс Urban Health. Событие проходит на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. В ходе конгресса выступают более 150 экспертов в рамках деловой программы, которая включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям: "Инфраструктура и строительство", "Здоровье и ЗОЖ", "Экология", "Активное долголетие".

За последние годы в Москве была создана и продолжает развиваться инфраструктура, которая помогает менять поведенческие привычки горожан для активного образа жизни. Это стало возможным благодаря развитию столицы по принципам Urban Health, при которых в основе всех изменений в экологии, транспорте, здравоохранении, строительстве и благоустройстве лежит ориентация на здоровый образ жизни горожан. О формировании в Москве здорового города и об изменениях в городском здравоохранении рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании конгресса.

"Здоровые города, здоровая нация, здоровые люди - это те люди, у которых сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться, а также вовремя и правильно лечиться на ранних стадиях в случае наличия хронических заболеваний. Но все ли мы как государство сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, который позволяет нам легко прийти в больницу и не тянуть до последнего, потому что мы не имеем негативного опыта общения с неэффективной и равнодушной медицинской системой? Исходя из этих двух вопросов мы строим всю систему развития медицинской помощи в Москве" - рассказала вице-мэра.

На открытии конгресса Urban Health выступили заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и мэр индийского города Ахмедабад Криткумар Дж. Пармар. Они рассказали, какие управленческие подходы существуют и применяются в столице для создания городской среды, способствующей улучшению качества жизни и здоровья горожан.

Достижения Москвы в реализации концепции Urban Health высоко оценила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. По ее словам, изменилась политика города: "Она стала ориентированной на здоровье людей, каждое решение в Москве принимается, исходя из оценки для здоровья людей", - отметила Анна Попова в ходе пленарного заседания конгресса.

Отдельные дискуссии Urban Health были посвящены теме экологии. Успехи российской столицы в области улучшения качества окружающей среды отметили международные эксперты. Так, руководитель сети ВОЗ "Регионы - за здоровье" Беттина Менне, отметила, что Москва - активный участник движения за здоровье горожан и это, безусловно, приносит свои плоды. В российской столице регулярно проходит мониторинг окружающей среды, и это отправная точка в принятии экологических решений. Так, за последние 12 лет качество воздуха в Москве улучшилось в 2,5 раза.

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. На это время Гостиный Двор станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. Посетителей ждут десятки лекций и открытые концерты. Вход для всех гостей свободный.

ТАСС - генеральное информационное агентство.

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