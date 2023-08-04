В Подмосковье снизили административные барьеры для бизнеса при подключении к газоснабжению

Оформить подключение предприятия к сетям газоснабжения можно в режиме онлайн, более 4 тыс. предпринимателей Московской области уже воспользовались электронной формой подачи документов

ТАСС, 4 августа. Правительство Московской области реализует программу по снижению административных барьеров для бизнеса. В регионе не первый год работает Центр содействия строительству, а также различные стимулирующие программы, к примеру, бесплатная земля за рубль и другие.

"Сегодня в условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения, как никогда актуально создавать предпринимателям комфортную среду для развития своего дела. Раньше львиную долю времени и своих средств при подготовке проектов предприниматели тратили на оформление различных документов, - рассказал Александр Самарин, Министр энергетики Московской области. - Если несколько лет назад получение условий на технологическое присоединение к инженерным сетям тепло-, электро- и газоснабжения занимало порядка 218 дней и проходило в пять этапов, то уже сегодня, благодаря цифровизации срок оформления сократился в три раза, и свелся к одному этапу, поэтому регион сегодня успешно решает эти задачи".