В Подмосковье снизили административные барьеры для бизнеса при подключении к газоснабжению

ТАСС, 4 августа. Правительство Московской области реализует программу по снижению административных барьеров для бизнеса. В регионе не первый год работает Центр содействия строительству, а также различные стимулирующие программы, к примеру, бесплатная земля за рубль и другие.
"Сегодня в условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения, как никогда актуально создавать предпринимателям комфортную среду для развития своего дела. Раньше львиную долю времени и своих средств при подготовке проектов предприниматели тратили на оформление различных документов, - рассказал Александр Самарин, Министр энергетики Московской области. - Если несколько лет назад получение условий на технологическое присоединение к инженерным сетям тепло-, электро- и газоснабжения занимало порядка 218 дней и проходило в пять этапов, то уже сегодня, благодаря цифровизации срок оформления сократился в три раза, и свелся к одному этапу, поэтому регион сегодня успешно решает эти задачи".
Теперь чтобы оформить документацию на строительство газопроводов и подключение к газораспределительным сетям, владельцам бизнеса нет необходимости ехать в офис единой газоснабжающей организации Мособлгаз, юридическим лицам достаточно воспользоваться личным кабинетом, где реализована возможность использования электронной цифровой подписи. Всего онлайн платформа предлагает 29 различных услуг. К примеру, предприятия могут получить комплексное сопровождение всех этапов газификации объекта капитального строительства. В этом случае за предпринимателем закрепляется персональный менеджер, который сопровождает весь процесс: от помощи в формировании заявки до пуска газа. Свыше 4 тыс. предпринимателей региона уже воспользовались электронной формой подачи документов.