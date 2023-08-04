На Южный Урал приехали около 800 сильнейших атлетов из 69 регионов России, впервые на соревнованиях выступают спортсмены из Республики Беларусь

ТАСС, 4 августа. В Челябинске проходит Чемпионат России по легкой атлетике. Как сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, на соревнования приехали около 800 сильнейших атлетов из 69 регионов России - звезды легкой атлетики, победители и рекордсмены статусных международных и российских турниров. Также впервые на соревнованиях выступают спортсмены из Республики Беларусь. За четыре соревновательных дня, с 3 по 6 августа, спортсмены разыграют 44 комплекта наград.

В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер.

"Я уверен, что чемпионат в этом году будет одним из самых ярких за всю историю. Будут отличные результаты. Хотел бы сказать огромное спасибо Федерации легкой атлетики за то, что они доверяют нам проводить такие соревнования. Желаю ярких эмоций, замечательных стартов и больших побед, чтобы эти дни прошли под знаменем нашего российского спорта, легкой атлетики", - обратился глава региона к спортсменам и болельщикам.

"У нас получилось организовать один из самых лучших, а, может быть, и лучший чемпионат России по легкой атлетике в истории, - рассказал журналистам Текслер. - Замечательная атмосфера, отличный стадион. Мне удалось пообщаться со спортсменами из других регионов, и они сказали, что этот чемпионат здорово организован и они довольны условиями, которые мы создали непосредственно на стадионе. В регионе очень сильные легкоатлетические традиции, и неслучайно этот стадион носит имя Елены Елесиной (олимпийской чемпионки 2000 года в прыжках в высоту - прим. ТАСС)".

"Легкая атлетика - это не просто базовый вид спорта в регионе, порядка 50 тыс. человек в Челябинской области занимаются легкой атлетикой. У нас большое количество спортивных школ, школ олимпийского резерва, мы поддерживаем в необходимом состоянии легкоатлетическую инфраструктуру, с детьми работают очень хорошие тренеры. А когда мы проводим такие соревнования, как чемпионат России, это особенно здорово. Мы в 2020 году провели чемпионат страны, в прошлом году - легкоатлетический турнир Спартакиады, все это делается ради болельщиков, популяризации этого вида спорта", - добавил он.

На стадионе имени Елены Елесиной на чемпионате используется новое спортивное оборудование. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, специально к статусным состязаниям по поручению губернатора были закуплены новые планки, диски, копья, молоты и ядра. Сам стадион значительно преобразился: на зрительской трибуне были заменены деревянные скамейки на современные кресла, модернизирована система освещения для повышения качества телетрансляции, а также создана отдельная разминочная зона.

Важность стартов для двух стран

Гостей и участников соревнований также поприветствовали исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Гришин, олимпийская чемпионка, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, олимпийский чемпион по легкой атлетике, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и вице-президент - региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

"Этот турнир очень важен не только для наших, но и белорусских легкоатлетов, - рассказала журналистам Привалова. - Во многих легкоатлетических видах мы проигрываем нашим соседям, это может быть связано с отстранением, в котором ВФЛА находилась с 2015 года. Сейчас у нас налаживается взаимодействие с белорусскими коллегами. Причем оно будет не только на соревнованиях, планируется проведение совместных тренировочных сборов, общих тренерских конференций, будущей зимой намечены матчевые встречи с участием юниоров России и Белоруссии".

Златоустовская проба

Победители и призеры будут награждены медалями, изготовленными в технике златоустовской гравюры. "Награды будут изготовлены из латуни в технике златоустовской гравюры, которая зародилась в Челябинской области еще в начале 19-го века, - сказал ранее представитель оргкомитета. - Сейчас художественный промысел является брендом региона, известным далеко за пределами России. Произведения златоустовских мастеров в качестве подарка часто вручаются главам государств".

"Специально к главному старту летнего сезона для легкоатлетов художники создали эскиз медали, где нашли отражение само мероприятие, а также орнамент Южного Урала - места проведения соревнования. Эксклюзивные награды из Златоуста впервые будут вручаться призерам чемпионата России по легкой атлетике и станут своеобразным сувениром из Челябинской области. Победители, к примеру, получат медаль, которая будет покрыта золотом 999-й пробы", - добавил собеседник ТАСС.

Инициатива изготовления наград принадлежит правительству Челябинской области и Всероссийской федерации легкой атлетики.

Физкультура и спорт в России

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что в занятия спортом вовлечено 53% населения России, это порядка 70 млн человек, а к 2024 году число россиян, занимающихся спортом, должна составить не менее 100 млн человек. "По всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов", - сказал он на совещании в правительстве РФ.