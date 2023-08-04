Экосистема "Ингосстраха" получила сразу две награды

"Инго Экосистему" представили на премиях "FinTech Awards Russia" и "Loyalty Awards Russia"

ТАСС, 4 августа. В июле "Ингосстрах" представлял свою экосистему сразу на двух престижных премиях, и в каждой из них "Инго Экосистема" получила награды и высокие оценки членов экспертной комиссии.

Так, 19 июля прошло награждение победителей национальной премии "FinTech Awards Russia", основанной международным технологическим сообществом "Spectrum350" при поддержке системообразующих банков России в 2023 году. Основная задача экспертов сообщества - выявить технологические компании, разрабатывающие инновационные технологические решения для финансового и страхового секторов, а также банки, активно внедряющие новые продукты.

На конкурс было номинировано 47 проектов от 31 компании. В шорт-лист премии вошли 22 проекта из которых 10 стали победителями в номинациях. Жюри конкурса высоко оценило программу лояльности "Инго Экосистемы", особо отметив подписку "Инго Плюс": на награждении "Ингосстрах" получил награду "Retail Banking Fintech Project of the Year-2023".

А 25 июля прошло награждение победителей национальной премии "Loyalty Awards Russia", которая ежегодно проводится в России с 2014 года. Мероприятие помогает выявлять лучших в сфере маркетинга лояльности и построения взаимоотношений с клиентами.

"Инго Экосистема" по итогам выбора экспертов стала победителем премии. В конкурсном отборе была представлена программа лояльности "Ингосстрах Бонус", в рамках которой клиентам предлагаются начисления в категориях ежедневных трат. Также конкурсная комиссия отметила широкий выбор категорий и возможность получать кешбэк при покупке популярных страховых продуктов, например, ОСАГО, ИФЛ и др.

"Вся наша команда "Инго Экосистемы" благодарит коллег из подразделений "Ингосстраха" и "Ингосстрах Банка" - мы считаем, что это наша общая победа в двух премиях! Каждый день мы проводим большую работу, чтобы сделать нашу экосистему максимально полезной и удобной для клиентов: увеличиваем количество партнеров, улучшаем предложения для пользователей карт и стикеров "Ингосстрах Бонус", проводим акции и конкурсы. Все это дает возможность клиентам получать выгодные предложения на услуги для всей семьи", - отметила начальник управления развития экосистемы - вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.