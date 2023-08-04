Медиахолдинг MAER запустил медийную кампанию в поддержку российских олимпийцев

Медиакампания проходит в поддержку российской фехтовальщицы Анны Смирновой, которой отказалась пожать руку украинская спортсменка

ТАСС, 4 августа. Акция поддержки спортсменки Анны Смирновой и других российских олимпийцев проходит в Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске.

На медиафасадах медиахолдинга MAER - больших цифровых экранах, установленных на улицах городов, появились изображения спортсмена-фехтовальщика с фразой "Честь имею!". Идея поддержать российскую саблистку появилась после инцидента в рамках отборочного соревнования на летней Олимпиаде в Париже, когда представительница украинской сборной Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка.

Медиакампанию увидят свыше 10 млн россиян. Акцию поддерживают в СМИ и Telegram-каналах, в социальных сетях появились комментарии с поддержкой от российских олимпийских чемпионов.

Яна Егорян, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, рассказала: "Очень жаль, что МОК вместо того, чтобы быть нейтральной стороной, иногда, как мне кажется, все же выбирает чью-то сторону. Понятно, что в ситуации с Ольгой Харлан МОК поддерживает именно ее. Поддерживает ли он ее как спортсменку или по политическим мотивам, этого мы не знаем. Очень хочется, чтобы все помирились и продолжили фехтовать, чтобы в олимпийском спорте все вернулось на круги своя".

Алексей Немов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, отметил: "Мне, и как профессиональному спортсмену, и как человеку, просто больно видеть, что мы все постепенно теряем тот спортивный мир, который всегда объединял миллионы людей. Который был выше, честнее, принципиальнее всего происходящего вокруг. Который был ориентиром для всех остальных. В этой ситуации хочу, прежде всего, поддержать нашу фехтовальщицу Анну Смирнову, которая честно сражалась и выполняла предписанные правила, а в итоге оказалась в центре скандала. Я сам знаю, насколько это тяжело. Поэтому желаю Ане проявить такую же выдержку, как она проявила на фехтовальной дорожке, и выйти из этой истории еще более сильной и смелой. Чтобы не случилось, ее спортивная честь осталась при ней. Это главное!".

Александр Легков, олимпийский чемпион в лыжном марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, прокомментировал: "С тревогой слежу за ситуацией, не понимаю, что ждет олимпийское движение. Все очень непросто. Очевидно, что там нас не ждут. Но мы всегда всем руки жали и продолжаем жать. Кто не жмет - это на его совести: плохое имеет свойство возвращаться бумерангом".

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, рассказала: "К большому сожалению, отступление МОК от международных правил разрушает Олимпийское движение. И Олимпиады сегодня стали не как праздник, а как события, вызывающие негативные эмоции. На этом фоне циничным смотрится новый девиз Олимпийских игр. В него добавили слово "вместе", чтобы подчеркнуть стремление к объединению наций, а на деле все происходит наоборот".

Дарья Шкурихина, российская гимнастка, Олимпийская чемпионка Пекина-2008, подчеркнула: "15 лет назад, когда я выступала на Олимпиаде, уважение между спортсменами было прописной истиной. Обнять и поздравить соперника с победой это честь для любого спортсмена моего времени! Мы всегда жали руки, улыбались друг другу, а поделиться с соперницей, например, пластырем - вообще было нормой. Обидно, что некоторые спортсмены начинают забывать саму суть спортивных соревнований, основанную на уважении и дружбе. Мне бы очень хотелось, чтобы спортсмены были выше тех чувств, которые им искусственно навязывают те, кто ничего не знает о благородстве и уважении. Нужно помнить, для чего были созданы Олимпийские Игры".

Владимир Сельков, советский и российский пловец, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, прокомментировал: "Я до сих пор дословно помню формулировки о цели олимпизма, оставленные нам Пьером де Кубертеном. Они заключаются в том, чтобы "поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства". Наши спортсмены - гордость страны! Уверен, что мы справимся с ограничениями и добьемся признания! Скоро вернемся на международные соревнования под нашим флагом и гимном!".