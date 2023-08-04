ОМК и "ОМК-Участие" поддержали издание первой книги о стеклянных кирпичах Фальконье

Книга посвящена истории использования стеклянного кирпича в России

ТАСС, 4 августа. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и благотворительный фонд "ОМК-Участие" поддержали издание первой книги о стеклянных кирпичах Фальконье на русском языке - "Фальконье. Архитектура света". Презентация книги прошла в рамках одноименной выставки 3 августа в Москве.

Уникальный издательский проект при поддержке ОМК реализовал Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева. Книга посвящена истории использования в России стеклянного кирпича - строительного материала рубежа XIX-XX веков, разработанного швейцарским архитектором и изобретателем Гюставом Фальконье.

Музей архитектуры посвятил свою выставку не только истории стеклянных кирпичей, но и архитектурному наследию, его утратам, привлекая внимание к теме сохранения памятников архитектуры и их научной реставрации. На страницах издания можно увидеть фотосъемку современного производства изделий, уцелевших кладок из фальконье в знаковых памятниках архитектуры в России и за рубежом, кадры с выставки "Фальконье. Архитектура света".

"ОМК и благотворительный фонд "ОМК-Участие" поддерживают культурные институции, реализуют партнерские проекты с ведущими музеями страны, поддерживают книгоиздательство. С Музеем архитектуры мы дружим давно и плодотворно. Вместе мы открыли две уникальные выставки - к 100-летию Высших художественно-технических мастерских и о творчестве гениального инженера Владимира Шухова, которую кроме Москвы высоко оценили в Нижнем Новгороде и Выксе. Рады возможности присоединиться к новому, важному для российской культуры проекту. Издание о стеклянных кирпичах Фальконье будет интересно как профессиональному сообществу, так и широкой публике. Благодарим МУАР за новую возможность сотрудничества", - прокомментировала генеральный директор фонда "ОМК-Участие" Юлия Мишина.