"Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил ремонт газопровода к Верхней и Нижней Салде

Эта газотранспортная система обеспечивает природным газом города и поселки в Свердловской области с населением порядка 100 тыс. человек, множество предприятий и ОЭЗ "Титановая долина"

ТАСС, 7 августа. Работники ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" запустили в работу отремонтированный 18-километровый участок газопровода-отвода к городам Верхняя и Нижняя Салда (Свердловская область). Об этом сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ компании.

"Данная газотранспортная система обеспечивает природным газом города и поселки с населением порядка 100 тыс. человек, на территории которых расположено большое количество промышленных предприятий, а также особую экономическую зону "Титановая долина", - сказано в сообщении.

В службе отмечается, что капремонт газопровода-отвода стартовал в 2022 году с целью повышения надежности газоснабжения стратегических потребителей и крупных населенных пунктов Среднего Урала. Работы по подключению отремонтированного участка прошли в конце июля. Их выполнили работники Невьянского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и бригады Управления аварийно-восстановительных работ №3 (УАВР №3, г. Первоуральск Свердловской области). Также были задействованы люди и техника Далматовского (Курганская область), Алексеевского и Оренбургского ЛПУМГ (оба - Оренбургская область), транспортники и связисты "Газпром трансгаз Екатеринбург".

На время проведения ремонта промышленные предприятия, по предварительной договоренности, приостановили потребление газа, но газоснабжение населения и социальных объектов не прерывалось, так как осуществлялось за счет привозного компримированного природного газа: он доставлялся к месту ремонтных работ передвижными автомобильными газозаправщиками (ПАГЗ) "Газпром трансгаз Екатеринбург".

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.