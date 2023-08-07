На Всероссийской неделе охраны труда пройдут робототехнические соревнования

Робот на полигоне может продемонстрировать проходимость, работу манипулятора и автономность

ТАСС, 7 августа. На VIII Всероссийской неделе охраны труда состоится отборочный этап робототехнических соревнований "Кубок РТК". Команды молодых инженеров - школьников и студентов колледжей и вузов - представят свои разработки в области робототехники.

"Кубок РТК" - это соревнования для наземных роботов на специальном испытательном полигоне, в ходе которых робот должен за отведенное время пройти наибольшее количество участков, выполняя задания. На соревнования команда должна представить полностью функционирующего, заранее собранного на любой элементной базе робота, без ограничений по конструкции. Робот на полигоне может продемонстрировать:

Проходимость - способность преодолевать участки пересеченной местности, завалы, подъемы, спуски и т. д.;

Работу манипулятора - способность собирать предметы и доставлять их в определенные зоны, нажимать кнопки, поворачивать краны и т.д.;

Автономность - способность читать QR-коды, автономно следовать по линии и т. д.

"Всероссийские молодежные робототехнические соревнования "Кубок РТК" уже почти 10 лет являются прекрасной площадкой для апробации технических проектов наземных роботов, создаваемых школьниками и студентами. Важно, что есть несколько видов соревнований и номинаций по возрастным категориям. Школьники 7-14 лет, которые впервые попадают на "Кубок РТК Мини", совершенствуют свои навыки и через некоторое время могут успешно участвовать в соревнованиях "Кубок РТК", а со временем и в студенческих тематических хакатонах. Соревнования направлены на подготовку участников к решению сложных инженерных задач, мотивируют развитие практических навыков конструирования и программирования робототехнических устройств. Площадка ВНОТ является комфортной средой для проведения и популяризации соревнований, формирования новых молодежных команд", - рассказала руководитель проекта "Кубок РТК" Светлана Станкевич.

В ходе соревнований "Кубок РТК" участникам дается две попытки, в зачет идет лучшая из них. Главная задача - как можно быстрее и качественнее пройти полосу препятствий на испытательном полигоне, участки которого имитируют условия пересеченной местности и города, мосты, грунты, подъемы и спуски, последствия катастроф. Для участия необходимо сконструировать робота, подготовить фото- и видеопрезентацию, зарегистрироваться до 3 сентября и пройти отбор.

Соревнования молодых инженеров пройдут в трех номинациях:

"Искатель" (от 7 до 14 лет включительно). Оператор может находиться вблизи робота и наблюдать за его действиями;

"Экстремал" (от 7 до 16 лет включительно). Оператор не видит робота, управление осуществляется с помощью видеозрения. Обязательно выполнение какого-либо задания в автономном режиме или с применением манипулятора;

"Экстремал PRO" (от 17 лет). Обязательно успешное выполнение какого-либо задания в автономном режиме.

Победители и призеры, помимо дипломов и ценных призов, получат возможность принять участие в финале Кубка РТК в конце года.

Также в рамках ВНОТ и Кубка РТК пройдет хакатон для тех, кто хочет заниматься или уже занимается системами технического зрения (очувствления робота), вопросами автономной навигации, супервизорного управления, создания автономных роботов. Его цель - выявление талантливой молодежи и ее подготовка к решению задач, имитирующих проблематику больших вызовов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Начинается хакатон с заочного этапа, который длится со дня открытия регистрации до начала соревнований. За месяц до начала участникам станет известен обобщенный перечень задач, например определение расстояния до объекта, распознавание контура и цвета, а также ориентировочные размеры некоторых объектов, необходимые для проектирования робота. Используя эти данные, команды самостоятельно готовят алгоритмы для выполнения заданий. В день соревнований начинается очный этап, участники получают описание полигона и миссии, которую необходимо выполнить на полигоне, а также доступ к полигону для тренировки.

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастная категория: 6+.