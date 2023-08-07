"Деловые Линии" открыли терминал в Петропавловске-Камчатском

Площадь объекта составляет 1 тыс. кв. м

ТАСС, 7 августа. Перевозчик продолжает укреплять свое присутствие в стратегически важных регионах России. На этот раз группа компаний открыла новое подразделение в Петропавловске-Камчатском - городе Дальнего Востока, который активно занимается добычей полезных ископаемых и развитием судостроения.

Новый терминал площадью 1 тыс. кв. м вмещает до 200 паллетомест, имеет парковку, сектор для хранения негабаритных грузов и комфортный операторский зал для оформления документов. Здание оснащено специальным пандусом для погрузки и разгрузки. Сотрудники терминала принимают к отправке все разрешенные грузы весом до 3 тонн.

По статистике группы компаний, перечень чаще всего перевозимых товаров в регионе разнообразен: запчасти, оборудование, сырье, стройматериалы.

"Учитывая высокую активность предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся улучшить свою логистику, мы открыли новое подразделение - в Петропавловске-Камчатском. До этого ближайший терминал "Деловых Линий" находился во Владивостоке, и доставка осуществлялась по морю контейнерами или по воздуху. Теперь мы можем предложить клиентам более оперативный сервис, что положительно скажется на объеме грузопотока. По нашим прогнозам, уже в течение года грузооборот по Петропавловску-Камчатскому составит от 1,5 тыс. тонн, а в течение трех лет достигнет 3 тыс. тонн", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".

С помощью нового терминала можно заказать автодоставку в соседние населенные пункты: Вилючинск, Елизово и Усть-Камчатск.