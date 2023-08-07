Национальный съезд производителей учебного оборудования пройдет с 29 по 31 августа

Ключевыми темами Съезда станут смена стереотипов о промышленности учебного оборудования, новые вызовы, определение точек роста

ТАСС, 7 августа. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) с 29 по 31 августа организует Национальный съезд производителей учебного оборудования и средств обучения "Учпром на пути суверенного развития".

Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России, Совета Федерации, Министерства просвещения РФ, Российской академии образования (РАО).

Ключевые темы Съезда - смена стереотипов о промышленности учебного оборудования, новые вызовы, определение точек роста, урегулирование подходов государства к формированию современной инфраструктуры образования.

Руководители профильных федеральных и региональных органов власти, лидеры производства учебного оборудования, ведущие эксперты отрасли обсудят пути и возможности замещения отечественными производителями доли рынка ушедших международных брендов, преодоление технологической зависимости, выпуска продукции учебного оборудования на мировом уровне.

Деловая программа Съезда "Учпром" включает 25 мероприятий. Кроме пленарных сессий и дискуссий для участников будут организованы семинары, мастер-классы и консультации по участию в государственных закупках и по безопасности оборудования. Начинающим предпринимателям помогут разобраться в финансовых бизнес-моделях и особенностях выхода на новые рынки в индустрии средств обучения.

Также в рамках мероприятия будут организованы индивидуальные встречи на переговорной площадке "Бизнес-клуба". Гости и участники Съезда смогут ознакомиться с экспозицией, на которой будут представлены новинки и флагманские продукты рынка учебного оборудования и средств обучения.

"Миссия Национального Съезда Учпром - стать ключевой площадкой, где производители учебного оборудования и средств обучения, образовательное и научное сообщество, дистрибьютеры и интеграторы сообща смогут решать все проблемы рынка и свои бизнес-задачи", - подчеркнула президент АИДТ Антонина Цицулина.

Все три дня Съезд будет работать на площадке Старт Хаб / Красный Октябрь по адресу: Москва, Берсеневская набережная, 6, стр.3, этаж 4).

Итоговая пленарная сессия состоится 31 августа 2023 г. в пресс-центре ТАСС по адресу: Москва, Тверской бул., 2).

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