Телеканал "Россия - Культура" завершил съемки пятого сезона проекта "Большой балет"

Также объявили победителей в номинациях "Лучшая танцовщица", "Лучший танцовщик", "Лучший дуэт"

ТАСС, 7 августа. На съемках финальной программы проекта "Большой балет" выступили участники пятого сезона и лауреаты прошлых лет, а также приглашенные звезды.

За семь конкурсных дней 16 участников показали свои таланты и мастерство, а еще - приобрели навыки выступлений на съемочной площадке. Большинство танцовщиков подчеркивают, что пришли на проект в первую очередь за новым опытом, возможностью получить советы и рекомендации от членов жюри.

За каждый номер Солисты (младшая группа) и Дуэты (старшая группа) получали баллы - сумму оценок всех членов жюри. Некоторые решения становились сюрпризом. За своих воспитанников за кадром болели и поддерживали педагоги из ведущих театров России, ближнего зарубежья и Кубы.

В новом сезоне "Большой балет" познакомит телезрителей с классической хореографией разных исторических эпох. Кроме того, в программу конкурса вошли специальные поставленные номера на музыку Константина Чистякова, Карла Дженкинса, Эцио Боссо и других отечественных и зарубежных композиторов.

"Мне кажется, в этом году проект получился очень ярким, динамичным, спорным в какой-то момент. Я видела, как в процессе все менялись. Многое для меня было открытием в зависимости от темы программы. Для нас для всех это - колоссальный опыт. Для участников проект выдался конкурсно-соревновательным. Ставились оценки, и с каждым разом я видела, что у многих артистов шансы на успех повышались. От первого дня до финала был колоссальный прыжок", - поделилась Народная артистка РФ Светлана Захарова, которая стала ведущей проекта в третий раз.

Финал конкурса украсил совместный номер всех участников, в постановке хореографа, лауреата премии "Золотая маска" Владимира Варнавы. На гала-концерте выступили участники и лауреаты прошлых лет: Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Эрнест Латыпов, Никита Четвериков, Елена Свинко, Аманда Гомес, Марчелло Пелиццони и другие артисты. Кроме того, на сцену вышла член жюри пятого сезона, народная артистка РФ Мария Александрова.

Также объявили победителей в номинациях: "Лучшая танцовщица", "Лучший танцовщик", "Лучший дуэт". Определились и обладатели специальных призов - "Открытие", приза жюри за актерское дарование и награды "Душой исполненный полёт", учрежденной генеральным информационным партнером проекта - ТАСС.

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