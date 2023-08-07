ОМК поставила металлоконструкции для "Ленты Мебиуса" в Москве

Для аттракциона с нестандартной пространственной геометрией на ВДНХ компания использовала геодезическую съемку и 3D-моделирование

ТАСС, 7 августа. Завод Объединенной металлургической компании "ОМК Энергомаш" спроектировал, изготовил и поставил уникальные металлоконструкции для аттракциона "Лента Мебиуса", который с начала лета открыт в ландшафтном парке на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

"Аттракцион напоминает знак бесконечности и выступает частью комплекса "Сада пяти чувств". Пространственная конструкция имеет сложную форму размером 66 на 27 м и высотой около 10 м. Из-за нестандартной геометрии проектируемого объекта специалисты завода "ОМК Энергомаш" использовали 3D-моделирование. В частности, применяли геодезическую съемку тахеометрами. Благодаря четкому контролю и выгрузке координат точек из 3D-модели удалось обеспечить 100% сходимость гнутых вальцованных труб. Это позволило учесть технологические особенности для заготовительного производства, сборки, сварки конструкций и вовремя внести требуемые изменения в модель до запуска производства. После сборки каркас сооружения облицевали золотистыми металлическими панелями с зеркальным эффектом", - сказано в сообщении.

"Сейчас аттракцион может увидеть каждый житель и гость столицы, а белгородский завод ОМК еще раз подтвердил высокое качество работ и возможность создавать металлоконструкции сложной пространственной геометрии", - добавили в компании.

"В этом году наше производство металлоконструкций отмечает 50 лет работы. Участие в сложном и в то же время интересном проекте "Лента Мебиуса" точно запомним как одно из важных достижений. Для него мы поставили 164 тонны металлоконструкций. Подобные нетиповые проекты позволяют использовать опыт и возможности предприятия, а также профессионально развиваться. Мы гордимся тем, что объект, созданный из металлоконструкций белгородского завода ОМК, украсил еще один город", - отметил директор департамента продаж металлоконструкций "ОМК Энергомаш" Игорь Тимофеев.

Справка

Проект "Лента Мебиуса", разработанный конструкторским отделом "ОМК Энергомаш", в 2020 году одержал победу в номинации "Лучший общественный проект" в международном конкурсе Tekla BIM Awards. "Это не первый проект, реализованный белгородским заводом ОМК на территории ВДНХ в Москве. В 2009 году для реконструкции памятника "Рабочий и колхозница" на заводе изготовили несущие конструкции каркаса со сроком службы покрытия 100 лет. Также в 2018 году изготовили и смонтировали конструкции из гнутых труб для строительства зала для настольных игр, чтения и встреч", - рассказали в компании.