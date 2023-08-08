В Челябинске стартовало строительство крытого футбольно-легкоатлетического манежа

Объект площадью свыше 25 тыс. кв. м позволит принимать соревнования любого уровня и масштабные культурно-массовые мероприятия

ТАСС, 8 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и генеральный директор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт дали старт строительству крытого футбольно-легкоатлетического манежа. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

Они поставили свои подписи под посланием потомкам, которое заложили в специальную капсулу. Капсула будет установлена в фойе манежа по окончании строительства - в 2025 году. А открыть ее планируют через 25 лет. В церемонии также приняли участие звезды футбола и легкой атлетики, юные футболисты и сотрудники ЧЦЗ.

"Это уникальный проект. И в спортивном, и в архитектурном плане, я уверен, это будет одна из достопримечательностей Челябинска. Наши спортсмены и молодежь, которая занимается спортом, оценят его. Он уникален не только для нашей области, в масштабах страны таких объектов не так много. Поэтому уверен, что мы внесем свою лепту в развитие отечественного спорта", - сказал Текслер.

Генсек РФС поблагодарил губернатора и руководство ЧЦЗ за инициативу по строительству крытого многофункционального манежа. "Новый футбольно-легкоатлетический комплекс позволит обеспечить качественную круглогодичную подготовку юных футболистов в регионе независимо от погодных условий. Отрадно, что этот объект строится совместно с одной из крупнейших отечественных промышленных групп, и РФС рад внести свой вклад в это строительство. Мы вкладываем средства не просто в объект, а, в первую очередь, в здоровье наших детей и горожан, чтобы они занимались активными видами спорта", - приводятся в сообщении слова Митрофанова.

"Для Челябинского цинкового завода это новый опыт. У нас есть все для реализации этого проекта. Благодарю Алексея Леонидовича [Текслера - прим. ТАСС] и правительство области за поддержу и участие в этом проекте", - цитируют Избрехта в пресс-службе.

Приоритет физкультуры и спорта

В связи со 100-летием создания государственного органа управления в физической культуре и спорте вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что эти сферы стали неотъемлемой частью государственной политики. "Одна из важнейших задач государственной политики - создание комфортных условий для занятий спортом детей и взрослых и формирование крепкой основы для спорта высших достижений", - сказал зампред правительства.

О манеже

Крытый манеж площадью 25,3 тыс. кв. м появится на улице Университетская Набережная. В здании высотой 35,75 м разместятся манеж с большим футбольным полем (105 м х 68 м), беговыми дорожками, секторами для легкоатлетических дисциплин. Трибуны арены единовременно смогут разместить более 3 тыс. зрителей, также запланирована трибуна с местами для маломобильных групп. В комплексе разместятся раздевалки с душевыми, два разминочных зала, раздевалки для судей, медпункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, пресс-центр, магазин спорттоваров.

В манеже будут базироваться детско-юношеские спортивные школы по футболу и легкой атлетике, а также футбольный клуб "Челябинск". Арена позволит проводить соревнования любого уровня, в том числе международные, а также другие культурно-массовые мероприятия.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Челябинской области и ЧЦЗ.