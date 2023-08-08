"Ингосстрах" выплатил по каско более 11,2 млрд рублей за первое полугодие 2023 года

В среднем каждый день за прошедший год компания выплачивала по каско 59 млн рублей

ТАСС, 8 августа. "Ингосстрах" выплатил по каско свыше 11,2 млрд рублей за первое полугодие 2023 года. Количество урегулированных убытков за этот период составило 79 тыс., что ниже аналогичного показателя 2022 года на 19,5%. В среднем компания зафиксировала почти 400 обращений по каско в день.

По данным компании, лидерами по количеству заявленных убытков стали Москва и Санкт-Петербург - 40 тыс. и 8 тыс. соответственно. Средний размер выплаты за прошедший год по каско составил 125 тыс. рублей.

Чаще всего клиенты обращались в "Ингосстрах" по следующим причинам: ДТП - 42% от общего количества обращений, повреждение отскочившим или упавшим предметом - 33%, повреждение на стоянке - 13%.

Самыми крупными урегулированными страховыми случаями по каско за первое полугодие 2023 года стали пять выплат клиентам "Ингосстраха" на условиях полной гибели транспортного средства.

По итогам первого полугодия 2023 года объем собранной премии по каско превысил 19,3 млрд рублей, что на 6% выше аналогичного показателя 2022 года.

"Честная цена и уверенность в высоком качестве страхового покрытия - это то, что мы гарантируем нашим клиентам. Мы работаем для того, чтобы клиенты были уверены в том, что при возникновении страхового случая компания быстро выполнит все свои обязательства", - комментирует Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".