Состоялся литературный конкурс сказок II Международного детского культурного форума-2023

Экспертная комиссия выбрала 42 лучшие работы, которые войдут в итоговый сборник

ТАСС, 8 августа. В рамках II Международного детского культурного форума (0+) состоялся литературный конкурс сказок. В конкурсе приняли участие юные писатели со всех уголков России.

В адрес оргкомитета конкурса начинающие писатели прислали более 87 сказок. Экспертная комиссия во главе с литературным критиком, директором Государственного музея истории российской литературы Д.П. Баком определила одного победителя, а также выбрала 42 лучшие работы, которые войдут в итоговый сборник сказок.

Критерии предварительного отбора и оценки произведений:

Соответствие жанру и выдержанность стиля.

Оригинальность сюжета.

Логичность построения сюжета и системы персонажей, композиционная целостность произведения.

Отражение национальных и местных традиций, обычаев, преданий, заветов или легенд.

Владение художественными средствами и соблюдение норм русского языка.

Соответствие содержания традиционным нравственно-этическим ценностям.

Победителем конкурса стала Анна Сокольцева из Калининграда с произведением "Лекарство из солнца и меда". Во время вечернего концерта 11 августа в 19:00 актер Александр Олешко под сопровождение симфонического оркестра прочитает сказку победителя и наградит Анну дипломом и памятным призом.

С результатами отбора можно ознакомиться на сайте форума.

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