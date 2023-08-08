Состоялся литературный конкурс сказок II Международного детского культурного форума-2023

ТАСС, 8 августа. В рамках II Международного детского культурного форума (0+) состоялся литературный конкурс сказок. В конкурсе приняли участие юные писатели со всех уголков России.
В адрес оргкомитета конкурса начинающие писатели прислали более 87 сказок. Экспертная комиссия во главе с литературным критиком, директором Государственного музея истории российской литературы Д.П. Баком определила одного победителя, а также выбрала 42 лучшие работы, которые войдут в итоговый сборник сказок.
Критерии предварительного отбора и оценки произведений:
- Соответствие жанру и выдержанность стиля.
- Оригинальность сюжета.
- Логичность построения сюжета и системы персонажей, композиционная целостность произведения.
- Отражение национальных и местных традиций, обычаев, преданий, заветов или легенд.
- Владение художественными средствами и соблюдение норм русского языка.
- Соответствие содержания традиционным нравственно-этическим ценностям.
Победителем конкурса стала Анна Сокольцева из Калининграда с произведением "Лекарство из солнца и меда". Во время вечернего концерта 11 августа в 19:00 актер Александр Олешко под сопровождение симфонического оркестра прочитает сказку победителя и наградит Анну дипломом и памятным призом.
С результатами отбора можно ознакомиться на сайте форума.
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