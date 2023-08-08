В НГЛУ прошло открытие международного проекта "Летний институт"

Проект направлен на вовлечение преподавателей и исследователей из стран СНГ в российскую научно-образовательную среду

ТАСС, 8 августа. На площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ) состоялось открытие международного проекта "Летний институт" по направлению "Социальные науки". Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Проект проводится в этом году впервые и направлен на вовлечение преподавателей и исследователей из стран СНГ в российскую научно-образовательную среду. Убежден: проект сплотит сотни ученых и преподавателей, а также поможет нашим странам укрепить дружеские связи, усилить кадровый и научный потенциал", - рассказал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев, его слова приводятся в сообщении.

На данный момент, взаимодействие НГЛУ с вузами стран СНГ осуществляется исключительно продуктивно, рассказала ректор университета Жанна Никонова, отметив, что за последние два года было заключено свыше 20 соглашений о сотрудничестве с вузами стран СНГ.

"Мы очень надеемся, что Летний Институт НГЛУ послужит основой для формирования долгосрочного сотрудничества в области гуманитарных наук, для создания проектных групп, для развития дружеских связей с нашими партнерскими университетами в странах СНГ и, конечно же, внесет определенный вклад в развитие социогуманитарного знания", - пояснила Никонова, ее слова цитирует пресс-служба.

Как проинформировали в пресс-службе, программа мероприятия включает в себя различные мастер-классы, блиц-панели и экскурсии, а также модуль "ArtScience-погружение", в рамках которого участники проекта познакомятся с культурным пространством не только Нижегородской области, но и трех региональных столиц России: город Казань (Республика Татарстан), город Саранск (Республика Мордовия) и город Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

Проект "Летний Институт" организован по поручению и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также при содействии ФГАНУ "Социоцентр", пояснили в пресс-службе.