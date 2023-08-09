Текслер поручил минсельхозу области разработать комплексную систему развития овощеводства

Губернатор Челябинской области также поставил задачу по развитию системы мелиорации в регионе

ТАСС, 9 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации облправительства по итогам рабочей поездки главы региона в Красноармейский район, где он ознакомился с ходом уборочных работ.

"Многие берут иностранные семена, но разве мы не можем решить эту проблему? Понятно, что нужна поддержка и время, но у нас есть те, кто умеет этим заниматься. Даю поручение серьезно заняться темой семян. По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе. Все, что касается овощей - серьезная тема. Нужно начинать с основ", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Также своему заместителю Сергею Сушкову глава региона поставил задачу по развитию системы мелиорации в области, так как без этого невозможно поступательно увеличивать производство овощей открытого грунта.

Региональный АПК

В региональном минсельхозе сообщили, что сельхозкультуры предстоит убрать на площади 1 млн 959,9 тыс. га, в том числе обмолотить 1 млн 431,6 тыс. га зерновых культур и 246 тыс. га - масличных. Урожай ожидается на уровне среднемноголетних значений. Планируется собрать 1,840 млн тонн зерна, 200 тыс. тонн маслосемян, а также около 100 тыс. тонн картофеля.

В министерстве добавили, что аграрии уже приступили к обмолоту озимого зерна, гороха и уборке ранних овощей. Жаркая и сухая погода в первой половине июня отразилась на состоянии посевов, но благодаря осадкам в июле условия вегетации улучшились, рост сельхозкультур выровнялся. Засушливые явления наблюдались в этом году в районах лесостепной зоны и в части южных районов. Это стало причиной отставания в заготовке сена, его 50% от запланированного объема. Заготовка сена будет продолжаться. Темпы сенажа, напротив, выше прошлогодних и составляют на сегодня 76% (181 тыс. т). Силоса планируется заготовить 143 тыс. тонн, его заготовка еще не началась. В общей сложности на сегодня заготовлено 11,9 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. С учетом прошлогодних остатков планируется заготовить 31,5 ц к. е. Это позволит благополучно провести зимовку скота.

В целом в хозяйствах Челябинской области завершается подготовка техники к уборочной кампании. Аграрии региона продолжают техническое обновление. В 2023 году планируется приобрести 180 тракторов всех марок, 80 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов.

Семеноводство в стране

В июле Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на господдержку отечественного семеноводства. Документ был инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. В мае правительство РФ утвердило правила локализации производства семян на территории страны. Разработанный Минсельхозом документ позволит значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

АПК в России

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Россия обеспечивает себя всеми необходимыми видами продовольствия в количестве, превышающем запланированное. "Системная государственная поддержка, которую правительство оказывает продолжит оказывать этому сектору экономики [агропромышленному комплексу], позволила гарантировать продовольственную безопасность страны. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом, рыбой мы себя обеспечиваем полностью даже больше, чем запланировано", - сказал глава кабмина на заседании правительства в июле.

Как отмечала в интервью ТАСС на ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, Россия сегодня является стабилизирующим поставщиком продовольствия на мировые рынки. "Для России открываются возможности именно как для мирового поставщика продовольствия. Сегодня мы на 18-й позиции в топе стран — поставщиков продовольствия. Задача выйти в топ-10 в 2030 году", - сказала она.