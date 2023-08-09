"Россети Тюмень" направят почти 1 млрд рублей на реконструкцию перехода ЛЭП через Иртыш

Высота двух переходных конструкций будет достигать 94 м, что сопоставимо с высотой 30-этажного дома

ТАСС, 9 августа. "Россети Тюмень" выполнят реконструкцию перехода воздушных линий 110 кВ "Горная-Косач" и "Горная-Уват" через реку Иртыш в Тюменской области. Как сообщают в департаменте по связям с общественностью компании, объекты обеспечивают электроэнергией свыше 6 тыс. жителей в пяти населенных пунктах, а также линейную производственно-диспетчерскую станцию "Уват" компании "Транснефть". Инвестиционный проект стоимостью около 997 млн рублей планируется реализовать до конца 2024 года.

"Реконструируемый участок ЛЭП "Горная-Косач" и "Горная-Уват" расположен в Уватском районе. Его протяженность более 3 км, включая сам переход через реку Иртыш, длина которого составляет 1,5 км. В ходе работ энергетики установят 11 новых опор. Высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 м, что сопоставимо с высотой 30-этажного дома. На опорах смонтируют более 13 км инновационного провода, устойчивого к ветровой нагрузке и грозовым перенапряжениям", - сказано в сообщении.

Для защиты перехода ЛЭП от размыва специалисты укрепят берега реки с помощью шпунтовых свай. Кроме того, переходные опоры будут оснащены автономной системой светоограждения на основе солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей. В строительно-монтажных работах планируется задействовать 60 работников и 32 единицы спецтехники.

"Россети Тюмень" ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция перехода воздушных линий 110 кВ "Горная-Косач" и "Горная-Уват" через реку Иртыш позволит повысить надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы центральной России", - добавили в департаменте.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.