По программе "Профессионалитет" обучат 100 будущих сотрудников чусовского завода ОМК

В рамках образовательно-производственного кластера ОМК выделила на ремонт учебных мастерских 10 млн рублей

ТАСС, 9 августа. С 1 сентября в Пермском крае начнут обучать техническим специальностям по федеральной программе "Профессионалитет". Как сообщили в пресс-службе Объединенной металлургической компании (ОМК), первые 100 студентов Чусовского индустриального техникума, которые попали в программу и в будущем станут сотрудниками чусовского завода ОМК, пройдут обучение по специальностям "Обработка металлов давлением", "Сварочное производство", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Мастер слесарных работ". Эти направления особо востребованы на предприятии.

"ОМК поддержала создание образовательно-производственного кластера "Металлургия" в Пермском крае, выделив на ремонт учебно-производственных мастерских 10 млн рублей. Еще 100 млн рублей, средства федерального гранта, направили на приобретение высокотехнологичного оборудования, аналогичного тому, что используют на современном металлургическом производстве", - сказано в сообщении.

В разработке образовательных программ с учетом особенностей реального производства участвовали сотрудники чусовского завода ОМК. Кроме того, часть технологических дисциплин студентам "Профессионалитета" будут преподавать сотрудники и руководители предприятия.

"Чусовской индустриальный техникум на протяжении многих лет готовит специалистов, востребованных на чусовском заводе ОМК. Это возможность для молодых людей, не уезжая из родного города, получить востребованную специальность и получить стабильную работу на современном металлургическом предприятии. Новая образовательная программа позволит студентам пройти подготовку в самых современных мастерских, отработать полученные навыки на производстве, освоить профессию в сжатые сроки. Для студентов, которые заключат с чусовским заводом целевой договор, предусмотрена дополнительная стипендия от предприятия. Реализация основных профессиональных образовательных программ по федеральному проекту "Профессионалитет" позволит нашему заводу эффективно обеспечить текущие и стратегические кадровые потребности", - прокомментировала директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.