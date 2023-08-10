Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз

Суть изобретения в проведении химической реакции между двумя молекулами, одна из которых содержит атом водорода, другая - атом брома

ТАСС, 10 августа. Ученые ЮУрГУ впервые в мировой практике получили несимметричные молекулы нового типа. Они могут светиться в широком спектральном диапазоне: от видимого до инфракрасного. Новые вещества еще не имеют названия. Они получены синтетическим путем из доступных органических соединений.

Суть изобретения в проведении химической реакции между двумя молекулами, одна из которых содержит атом водорода, другая - атом брома. При взаимодействии их друг с другом и при участии палладиевых частиц образуются новые соединения, которых не существовало в природе.

"В результате химической реакции атом брома встраивается в молекулу. Эта молекула вводится в реакцию С-Н активации с другими соединениями с образованием несимметричных производных, которые способны излучать свет", - поясняет кандидат химических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра "Нанотехнологии" ЮУрГУ Тимофей Чмовж.

Созданное челябинскими учеными вещество предназначено для получения светоизлучающих устройств OLED, которые используются для осветительных устройств (лампы, дисплеи для смартфонов и цифровых фотоаппаратов). Оно принципиально отличается от тех, что уже существуют на рынке.

"Его стоимость ниже, потому что органические соединения более дешевые, - говорит Чмовж. - Но самое главное: устройство будет излучать благоприятный для организма человека свет. У многих конкурентов светоизлучающие вещества содержат синюю компоненту в своем спектре излучения, которая вредна для сетчатки глаза".

Испытатели уже опробовали новую технологию в лабораторных условиях: нанесли уникальное вещество на твердую подложку и убедились, что устройство хорошо светится. Сейчас главная задача - протестировать изобретение на больших мощностях. Ученые намерены договориться с крупными предприятиями, которые занимаются производством LED-устройств. На то, чтобы наладить промышленное производство безопасных светодиодов в России, потребуется около года.