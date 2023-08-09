С начала реализации "фенольной" программы в Сургутском районе переселили 51 семью

В поселке Белый Яр глава района Андрей Трубецкой вручил ключи еще пяти семьям новоселов

ТАСС, 9 августа. С начала реализации так называемой "фенольной" программы в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа удалось переселить в капитальное жилье 51 семью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой - он вручил ключи еще пяти семьям из городского поселка Белый Яр.

"Работать по этой программе Сургутский район начал в прошлом году, причем одним из первых в стране. За это время нам удалось переселить в капитальное жилье 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. Объем финансирования за два года составил 619 млн рублей, из которых 39 млн - деньги района. Работа в этом направлении продолжится. В 125 многоквартирных домах Сургутского района есть «фенольные» помещения - это более 1,6 тыс. квартир. <…> Дома строятся, нам есть, что предложить людям. Вопрос в финансировании. В прошлом году, например, при получении транша в самом конце года, мы успели выкупить квартиры и переселить несколько семей в последних числах декабря", - написал Трубецкой.

Говоря об этом событии, глава отметил, что в 9-этажном доме № 10 по улице Единства в Белом Яре район приобрел 24 квартиры почти на 91 млн рублей - все под расселение из фенольного жилья.

"Деньги из регионального и федерального бюджетов на эти цели удалось привлечь в рамках так называемой "фенольной" программы, добавили из районного. По ней мы переселяем людей из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида", - добавил Трубецкой.

О фенольных домах

Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годах, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату.

По данным властей Югры, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 фенольных жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 млрд рублей. Сургутский район стал первым участником программы в Ханты-Мансийском автономном округе.