В 2022 году Свердловская область обновила исторический рекорд по вводу жилья

Об этом сообщила председатель заксобрания региона на торжественном приеме, посвященном Дню строителя

ТАСС, 10 августа. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе выступления на приеме губернатора в честь Дня строителя отметила высокие темпы строительства в регионе.

"В минувшем году региону удалось не только сохранить, но и превзойти исторически рекордные показатели 2021 года по объему введенного в эксплуатацию жилья. Стремительными темпами введется работа по строительству жилых объектов и в текущем году. За первое полугодие ввод жилья увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это говорит о том, что строительная отрасль, как и другие отрасли экономики Свердловской области, адаптировалась к новым экономическим условиям", - приводит ее слова пресс-служба парламента.

В своем выступлении парламентарий акцентировала внимание и на огромном объеме работ, выполненных уральскими строителями к 300-летию Екатеринбурга.

"Сегодня перед строительной отраслью стоят амбициозные задачи, связанные с повышением производительности труда, внедрением энергосберегающих технологий, современных экологически чистых материалов. Я убеждена, что со всеми этими задачами вы справитесь", - отметила Бабушкина.

В мероприятии в екатеринбургском "Синара-Центре" приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый зампредседателя Заксобрания Аркадий Чернецкий, депутат Станислав Блохин, а также руководители отрасли. В ходе торжественного приема руководители Свердловской области вручили грамоты и дипломы заслуженным работникам строительной отрасли и руководителям ведущих предприятий Среднего Урала.