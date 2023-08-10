Форум соберет около 700 участников из всех субъектов России

ТАСС, 10 августа. 10 августа в Калуге открылся Всероссийский форум "Цифровая эволюция". Форум традиционно является одним из важнейших мероприятий отрасли информационных технологий. Главный трек - динамика цифровой трансформации государственного управления, улучшение качества предоставления цифровых госуслуг, внедрение системы управления на основе данных. Ключевое в повестке - развитие цифровых сервисов.

Организаторы - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Калужской области, АНО "Лаборатория Цифровой Трансформации". Оператор мероприятия - Агентство регионального развития Калужской области.

"Цифровая эволюция" соберет около 700 участников из всех 89 субъектов РФ. Технологическая платформа для обеспечения работы участников мероприятия - операционная система РЕД ОС. В работе форума примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, ведущие аналитики и эксперты отрасли, представители бизнеса, научных кругов и прессы. Среди основных треков - "Цифровые госуслуги и сервисы", "Управление на основе данных", "Цифровая платформа ГосТех".

Главное отличие IV "Цифровой эволюции" - ориентация на практическую работу, возможность тиражирования успешного опыта для внедрения государственных цифровых сервисов в регионах. Модераторами сессий станут представители IT-бизнеса, Минцифры России, ФКУ "ГосТех".

С приветственным словом к участникам обратился министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев: "В этом году форум поставил рекорд по количеству участников, собрав основных разработчиков. Сегодня будут действовать площадки по 10 основным трекам, завтра оценим результат работы. В настоящий момент важно обсудить видение будущих целевых решений, как мы должны развиваться, чтобы работа регионов стала более эффективной".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил: "Калужская область входит в топ-10 лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов. В числе пилотов участвуем в проектах ЕЦП "ГосТех". Например, среди пяти первых регионов внедрили электронный сервис по поддержке мобилизованных и их семей. Более 80 социальных услуг у нас переведено в цифровой формат. Это серьезный опыт, который создает удобную и комфортную среду для жителей. Готовы делиться нашими лучшими практиками".

В программе первого дня - три стратегических сессии, работа 10 отраслевых групп. Запланировано подписание 11 соглашений.

По итогам форума состоится пленарное заседание с участием Максута Шадаева, Владислава Шапши, руководителей регионов, министерств, ведомств, а также представителей бизнес-сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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