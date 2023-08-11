Специалисты АО "Узтрансгаз" стажировались в уральском дочернем предприятии ПАО "Газпром"

В течение недели 15 специалистов из Узбекистана посетили некоторые производственные объекты "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ТАСС, 11 августа. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) прошли стажировку специалисты АО "Узтрансгаз" (Республика Узбекистан). Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, мероприятие состоялось в соответствии с поручением Департамента ПАО "Газпром", а курировали его проведение отдел кадров и трудовых отношений совместно с техническим отделом администрации "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"В течении недели группа из 15 специалистов посетила ряд производственных объектов "Газпром трансгаз Екатеринбург". В рамках стажировки они смогли не только изучить практические аспекты деятельности Общества, но также освоили большой теоретический блок: слушали лекции, смотрели презентации и производственные видеофильмы по различным направлениям работы предприятия", - сказано в сообщении.

В первой части программы участники стажировки посетили филиалы Общества, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области. В Невьянском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) выезжали на газораспределительную станцию (ГРС) в г. Кировграде. В Малоистокском ЛПУМГ представителям "Узтрансгаз" был продемонстрирован комплекс по производству сжиженного природного газа на ГРС №4 г. Екатеринбурга.

Вторая часть стажировки проходила на Южном Урале. Она включала в себя знакомство с работой одного из крупнейших филиалов предприятия - Челябинского ЛПУМГ: узбекистанские газовики узнали о структуре его управления, посетили газоизмерительную станцию "Долгодеревенская" на МГ "Челябинск - Петровск", ознакомились с технологией поверки и калибровки расходомеров газа в Уральском региональном метрологическом центре. На площадке Управления аварийно-восстановительных работ №1 работникам АО "Узтрансгаз" была презентована технология ремонта газопровода методом врезки под давлением без прекращения магистрального транспорта газа. Также в челябинском отделении Учебно-производственного центра делегация из Узбекистана посетила комплекс мастерских, лабораторий и аттестационный пункт сварщиков, на базе которого проводятся конкурсы профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий.

По итогам мероприятий были вручены сертификаты о прохождении стажировки.