В Академии "Меганом" дизайнеры будут работать над созданием собственных брендов

В рамках программы участники проработают идеи, сильные и слабые стороны своего продукта, определят миссию бренда и сформируют его ключевые смыслы

ТАСС, 11 августа. В Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") с 9 по 13 августа проходит очный модуль образовательной программы "Создание и продвижение модного бренда", разработанной совместно с модным домом CHAPURIN и агентством по масштабированию fashion-бизнеса "ШТАБ". Среди участников 30 практикующих дизайнеров одежды, которые занимаются развитием своего бренда или только планируют его запуск.

Программа-акселератор Академии творческих индустрий "Меганом" разработана в партнерстве с агентством по масштабированию fashion-бизнеса "ШТАБ" и дизайнером, основателем бренда CHAPURIN Игорем Чапуриным специально для молодых дизайнеров. В рамках программы эксперт "Тавриды" Игорь Чапурин выступит наставником для нового поколения российских творцов. Соавтором курса "Создание и продвижение модного бренда" стала Станислава Нажмитдинова - основатель и генеральный директор агентства по масштабированию fashion-бизнеса "ШТАБ".

Программа затронет все этапы построения бренда: от идеи до создания и реализации продукта, актуального для современных реалий российского бизнеса. В рамках программы участники проработают идеи, сильные и слабые стороны своего продукта, определят миссию бренда и сформируют его ключевые смыслы, выберут нишу и позиционирование, научатся работать в соответствии с производственными процессами и выстраивать схему взаимодействия с коммерческими структурами.

Также в рамках очного модуля на площадке Академии слушатели курса вместе с наставником Игорем Чапуриным погрузятся в исследование русской моды, разберутся со стереотипами восприятия русской культуры и небанальной интерпретацией ее символов, определят, что такое русская мода в России и как ее воспринимают в мире.

"Русская мода базируется на очень глубокой культурной стезе. Именно культура, причем не просто живопись и архитектура, но и культура нашей души, восприимчивость к прекрасному - соединение всего этого в дизайне очень четко и открыто показывает уникальный, чувственный стиль в русской моде. Русская эстетика несет свои глобальные корни, начиная с XIV века, когда начал появляться вид русского народного костюма. Он до сих пор вдохновляет самые гениальные дизайнерские умы и заставляет их проецировать это в своем творчестве", - рассказал дизайнер основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин.

Программа "Создание и продвижение модного бренда" реализуется в смешанном формате с 1 августа 2023 по 20 февраля 2024 года. Первый этап очной программы на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму проходит с 9 по 13 августа 2023 года. В рамках образовательного онлайн-блока участники уже определили болевые точки своих брендов, которые будут прорабатывать совместно с трекерами - закрепленными специалистами, которые с помощью индивидуальных консультаций могут помочь участникам посмотреть на свою деятельность не только с точки зрения творчества, но и бизнес-процессов.

Обучать слушателей курса будут ведущие эксперты индустрии моды, среди которых основатель Fashionovation Виктория Золотова, эксперт по развитию бизнеса Fashion Industry (retail & e-commerce), создатель курса Fashion Coaching, экс-преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна Надежда Сачек, мастер-трекер Александр Бакеев и другие.

По итогам всей образовательной программы помимо "упакованного" бренда, знаний и предметных рекомендаций дизайнерам откроется возможность выйти на реальную коллаборацию с брендом, получить предложение по работе или финансирование собственного проекта. Кроме того, дизайнеры смогут принять участие в выпуске совместной коллекции вместе с брендом "Арт.Молодость".

"Наша программа интерактивная, созданная с учетом современных образовательных методик. Не будем раскрывать всех секретов, скажу только, что слушатель с первого дня погружается в индустрию моды и начинает прорабатывать свой проект на всех уровнях: от создания визуальной платформы марки до концепции продвижения, инструментов управления и тщательных финансовых расчетов. Наша команда сделала невероятное, чтобы участники получили практические инструменты, которые позволят им создавать бренды, способные перевернуть представление о российской моде", - поделилась основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса "ШТАБ" Станислава Нажмитдинова.

Академия творческих индустрий "Меганом", на площадке которой пройдет обучение, - это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодёжно-просветительского курорта "Таврида.АРТ" и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.