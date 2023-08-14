"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ипотечному страхованию в 2023 году

Большинство заявленных случаев в рамках договоров ипотечного страхования зафиксировали в Москве

ТАСС, 14 августа. "Ингосстрах" подвел итоги первого полугодия 2023 года в сегменте ипотечного страхования. Так, за указанный период компания выплатила более 700 млн рублей в счет погашения задолженности клиентов по ипотечным договорам. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года выплаты увеличились на 32%.

Всего за первое полугодие было заявлено 1 122 убытка, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре выплат "Ингосстраха" основное место занимают выплаты по причине смерти или потери трудоспособности клиентов.

Большинство заявленных случаев в рамках договоров ипотечного страхования зафиксировано в Москве (21% заявленных убытков), Санкт-Петербурге (9% убытков), а также в Свердловской области (4% убытков) и Республике Башкортостан (4% убытков).

"Ипотечное страхование - это один из самых эффективных способов защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть во время погашения ипотеки. Не секрет, что выплата ипотеки - длительный процесс, и все это время нужно быть уверенным, что при возникновении ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем, рядом будет надежная компания, которая поможет с выплатами. "Ингосстрах" разработал ипотечные программы, которые согласованы с банками и гарантируют клиентам необходимые выплаты при страховом случае", - отметила Светлана Смирнова, начальник отдела урегулирования убытков страхования специальных программ "Ингосстраха".