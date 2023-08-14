В уральском рабочем поселке Пышма в День физкультурника открыли "умную" спортплощадку

Объект разделен на зоны для сдачи норм ГТО, занятий баскетболом, волейболом, воркаутом, футболом, а зимой - хоккеем

ТАСС, 14 августа. Открытие современного уличного спорткомплекса прошло в рабочем поселке Пышма Свердловской области в ходе спортивного праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания - в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, приняли участие председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, руководители муниципалитета.

"Пышминский городской округ - один из самых спортивных муниципальных образований Свердловской области. Здесь занимаются такими видами спорта, которые есть не во всех муниципалитетах региона: велоспортом, хоккеем, волейболом, баскетболом. Это говорит о том, что здесь разносторонне развитые спортсмены. Органы власти идут навстречу интересам жителей территории и помогают в создании современной спортивной инфраструктуры. "Умная площадка", которая организована здесь, послужит дополнительным стимулом для развития физкультуры и спорта в Пышминском районе. Я желаю всем спортсменам новых достижений, а тренерам и педагогам - найти будущих чемпионов, которые будут преумножать спортивную славу нашего региона", - приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Парламентарий рассказала, что на базе Комплексной спортивной школы Олимпийского резерва в поселке Пышма за счет средств федерального и областного бюджетов 2022-2023 годов были проведены работы по созданию "умной" спортивной площадки в рамках регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" для достижения показателей госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта. "Площадка разделена на несколько зон: для занятий баскетболом, футболом, волейболом, воркаутом и сдачи норм ГТО. Воркаут-зона включает в себя различные турники, брусья, силовые тренажеры и оснащена современным программным оборудованием, позволяющим с помощью куар-кода составить индивидуальный план тренировок. В состав спортплощадки также входит хоккейный корт, на котором в летний период можно играть в баскетбол, футбол, волейбол, а зимой - в хоккей. В дневное время "умная" площадка будет открыта для посещения и занятий спортом для всех жителей и гостей Пышминского городского округа", - сказано в сообщении.