В частности, ставку летного часа пилотов с октября увеличат на 25%

ТАСС, 14 августа. Авиакомпания "Аэрофлот" повысит зарплату 90% сотрудников примерно на 20%. Об этом в интервью "Ведомостям" сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Повышение зарплат коснется, например, департамента наземного обеспечения перевозок - это сотрудники, которые обслуживают пассажиров на стойках регистрации, - департамента управления авиационной безопасностью, департамента планирования и управления производственной деятельностью, технического блока и др. Таким образом повышение затронет практически 90% персонала "Аэрофлота", рост зарплаты у производственных подразделений составит до 20%", - отметил он.

При этом повышение зарплат коснется и летного состава. Так, например, ставка летного часа пилотов с октября будет увеличена на 25%.