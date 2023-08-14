Группа "Аэрофлот" нуждается в российском двухдвигательном магистральном самолете

Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский отметил, что проекты Ил-96-300 и Ил-96-400 не могут производиться в необходимом количестве, а восстанавливать объемы производства слишком дорого

ТАСС, 14 августа. Группа "Аэрофлот" ждет от российской промышленности создания российского двухдвигательного дальнемагистрального самолета для замены иностранного парка. Об этом в интервью "Ведомостям" сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Основное, что необходимо для проектирования дальнемагистрального самолета, - это двигатель. Проект уже есть, это ПД-35. Конечно же, "Аэрофлот" ждет от промышленности и новый дальнемагистральный самолет", - сказал он, отметив, что проекты Ил-96-300 и Ил-96-400 не могут производиться в необходимом количестве, а восстанавливать объемы производства слишком дорого. "Поднимать устаревшие технологии на коммерчески неэффективный самолет - это нерационально. Нужен новый двухдвигательный самолет с применением передовых технологий и хорошей топливной эффективностью", - отметил Александровский.

О российских самолетах в группе

При этом Александровский напомнил, что группа подписала соглашение о намерениях по приобретению почти 340 российских самолетов.

"В сентябре намерены заключить контракты с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" (принадлежит "Ростеху") на поставку 34 SJ-100 и 18 МС-21. Ожидаем поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года и МС-21 с конца следующего года. Все "Суперджеты" по этому контракту пойдут в авиакомпанию "Россия", МС-21 - в "Аэрофлот" и "Россию", - добавил он, отметив, что контракт по Ту-214 пока в стадии проработки.

Также Александровский отметил, что страховое урегулирование по 47 иностранным самолетам, анонсированное ранее, расширилось до 61 борта. Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты всех трех авиакомпаний группы. Завершить процесс страхового урегулирования планируется до конца года.