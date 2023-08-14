В Пскове стартовал "Летний институт" повышения квалификации филологов и лингвистов из СНГ

Участники из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии пройдут курсы повышения квалификации по программе "Русский язык и литература в зеркале национальной культуры"

ТАСС, 14 августа. "Летний институт" для филологов и лингвистов из стран СНГ начал работу в Псковском государственном университете (ПсковГУ), 25 участников проекта из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии пройдут курсы повышения квалификации по программе "Русский язык и литература в зеркале национальной культуры". Об этом сообщила пресс-служба ПсковГУ.

"На площадке ПсковГУ сегодня стартовал проект "Летний институт", направленный на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России, установление и развитие образовательной, исследовательской и проектной кооперации между российскими исследователями и их коллегами из стран постсоветского пространства. Участниками проекта стали 25 молодых филологов и лингвистов из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска, Полоцка, Мозыря, Барановичей, Душанбе, Алматы, Караганды, Оша, Бишкека", - сообщила пресс-служба.

Участники пройдут профессиональную образовательную программу повышения квалификации "Русский язык и литература в зеркале национальной культуры", разработанную в ПсковГУ. Инициатор проекта - Минобрнауки РФ.

В ходе церемонии открытия замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский назвал "Летний институт" уникальной площадкой для знакомства участников с последними достижениями российской науки и методологическими практиками. "Молодые филологи и лингвисты собрались именно в Псковском государственном университете неслучайно. Здесь сильная филологическая школа, дающая хорошую базу и специальные знания для обучающихся. Уверен, что богатая культурная программа поможет оставить приятные впечатления о Псковской земле", - сказал он, его цитирует пресс-служба.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что основная цель "Летнего института" - объединение ученых из России и стран постсоветского пространства.

"Проект направлен на установление дружеских отношений, создание совместных международных исследовательских коллективов. Для Псковского государственного университета почетно стать базовой организацией и реализатором тематического направления "Русский язык и литература в зеркале национальной культуры". В нашем вузе с 50-х годов XX века благодаря таким ученым, как Евгений Маймин, Лариса Костючук, Наталья Вершинина реализуется научная школа. Эти ученые раскрыли исследовательскую составляющую гуманитарного сотрудничества - филологическое, лингвистическое, фольклорное направления", - сказала Ильина.

Программа "Летнего института"

Как сообщает пресс-служба, участники проекта познакомятся с работами исследователей, занимающихся вопросами лингвокультурологического описания русского языка, создания специальных словарей, необходимых для преподавания русского языка как иностранного, современной методики преподавания русского языка инофонам, отражения культурных ценностей и традиций в русской литературе и специфики работы с литературными текстами в иноязычной аудитории, а также изучения коммуникационных процессов в глобальном и академическом контексте.

"Летний институт" завершит работу 27 августа. Как подчеркивают в ПсковГУ, на этом проект не заканчивается: разработана программа постсопровождения, в рамках которой запланировано продолжение развития научной и образовательной коммуникации ученых ПсковГУ с участниками проекта из стран СНГ. В частности, запланировано написание совместного учебно-методического пособия, посвященного анализу роли филологической науки в трансляции российской культуры и ценностей, и серии научных статей по направлениям "Русский язык" и "Русская литература".