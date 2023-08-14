"Аэрофлот" не планирует повышать стоимость плоских тарифов в 2023 году

Гендиректор группы Сергей Александровский отметил, что в 2023 году "Аэрофлот" увеличил объем перевозок по программе плоских тарифов

ТАСС, 14 августа. "Аэрофлот" не планирует пересматривать и повышать стоимость плоских тарифов в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в интервью "Ведомостям".

"В этом году плоские тарифы пересматривать не будем", - сказал он.

Александровский также добавил, что в 2023 году "Аэрофлот" увеличил объем перевозок по программе плоских тарифов.

"За первое полугодие 2023 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозки по "плоскому" тарифу в города Дальневосточного федерального округа и Калининград на 15,2% до 812 тыс. человек. По итогам года планируем перевезти 1,9 млн человек", - пояснил он.

Кроме того, Александровский отметил, что в 2024 году также не ожидается существенного изменения ценовых тарифов.

"С учетом сложившегося уровня сбалансированного спроса и предложения в этом году не ожидаем какого-то существенного ценового ралли в 2024 году. Мы будем ориентироваться на рост в районе инфляции", - пояснил он.