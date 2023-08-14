Наградили победителей фотоконкурса "Планета Москва"

Авторов работ, набравших наибольшее количество голосов на "Активном гражданине", отметили дипломами и памятными подарками в ходе церемонии награждения в парке "Зарядье"

ТАСС, 14 августа. На Большом лугу в парке Зарядье 12 августа прошла торжественная церемония награждения победителей юбилейного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Мероприятие проходило в рамках Московского урбанистического форума. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Курилов.

"Москва сегодня остается одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Роль мегаполисов в экономике, культуре, науке, медицине, образовании неуклонно возрастает, напрямую влияя на качество жизни людей. Очень важно, что благодаря конкурсным работам, мы можем по-новому взглянуть на городскую среду и вновь открыть для себя Москву: увидеть необычные ракурсы знакомых объектов истории и культуры, оценить комфорт городских пространств, следить за новациями", - сказал заместитель главы столичного Департамента Андрей Курилов.

Департамент градостроительной политики города Москвы в 2023 году провел юбилейный десятый открытый конкурс городской фотографии "Планета Москва" по четырем номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса".

Ранее Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин заявлял: "В этом году профессиональные фотографы и любители представили на конкурс более 1780 фотографий. Из них эксперты Союза журналистов России отобрали шорт-лист, а профессиональное жюри конкурса определили 80 финалистов и выбрали победителей в основных номинациях".

Москва и москвичи. Комфортный город

1 место - Гердо Владимир, "Частичная мобилизация в Москве".

2 место - Бобылев Сергей, "Крещенские купания в Москве".

3 место - Фадеичев Сергей, "Московской полумарафон".

Городской пейзаж

1 место - Нащёкин Владимир, "Район Матвеевское, стройка".

2 место - Савченко Мария, "Солнце пробуждает город".

3 место - Фурсов Александр, "Как отрезало".

Архитектура Москвы. Связь времен

1 место - Гурьянов Василий, "ГЗ МГУ и луна".

2 место - Лукина Юлия, "Позитив малых форм".

3 место - Гордиенко Алексей, "Достижение".

Динамика мегаполиса

1 место - Терещенко Михаил, "Туман в Москве".

2 место - Аношин Денис, "Новое направление".

3 место - Зимин Алексей, "Москва, движение в любую погоду".

"Люди со всех уголков мира создают гигабайты фотоконтента со всем многообразием локаций Москвы и ее архитектурным великолепием. Поэтому не удивительно, что с каждым годом количество участников конкурса "Планета Москва" растет, расширяется его география", - сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, обращаясь к участникам в каталоге конкурса.

В этом году свои работы прислали фотографы из городов Москвы и Санкт-Петербурга, Брянска и Владимира, Калининграда, Калуги, Краснодара и Тольятти, из Амурской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ростовской областей, Красноярского края и Республики Бурятии.

Визитной карточкой фотоконкурса по-прежнему остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки столицы.

Информационные партнеры (ТАСС, РИАМО, АГН "Москва" и газета "Вечерняя Москва") и партнеры (Союз журналистов России, проект "Активный гражданин", ГК "Галс-Девелопмент", Музейное объединение "Музей Москвы" и Мультимедиа Арт Музей) поздравили победителей и вручили призы в специальных номинациях.

"В проекте "Активный гражданин" провели голосование за лучшие снимки десятого юбилейного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Всего проголосовали более 125 тыс. человек. Из финалистов в каждой номинации определили 12 победителей АГ", - отметила первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Костюченко.

Авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов на "Активном гражданине", отмечены дипломами и памятными подарками в ходе торжественной церемонии награждения победителей в парке "Зарядье".

"Растущая динамика количества участников и качество работ вселяет уверенность, что 10-летний юбилей - это только начало и впереди нас ждет еще не один юбилей! От всей души желаю всем стать в 10 раз успешней и в 10 раз умножить все ваши достижения!" - резюмировал руководитель департамента Сергей Лёвкин в приветствии к конкурсантам.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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