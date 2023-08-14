Аэрофлот введет компенсацию бонусными милями за задержку рейса по вине компании

Бонусные мили будут начисляться сразу без каких-либо дополнительных подтверждающих документов

ТАСС, 14 августа. Аэрофлот в октябре 2023 года введет компенсацию бонусными милями за задержку рейса по вине авиакомпании для участников программы "Аэрофлот бонус" в дополнение к компенсации, положенной по закону. Об этом сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский в интервью "Ведомостям".

"В октябре мы введем компенсацию бонусными милями для участников программы "Аэрофлот бонус" при задержках в рейсах по вине авиакомпании в дополнение к тому, что положено по законодательству. Они будут начисляться сразу без каких-либо дополнительных подтверждающих документов", - рассказал он.

"Нововведение коснется пассажиров с билетами под кодом SU - это "Аэрофлот" и рейсы "России" под нашим коммерческим управлением", - отметил он.