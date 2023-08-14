ПСБ и АО "Концерн "Уралвагонзавод" подписали соглашение о сотрудничестве

Одним из основных направлений соглашения станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1 тыс. квартир для сотрудников предприятий концерна

ТАСС, 14 августа. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Концерн "Уралвагонзавод". Подписи под документом поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Александр Потапов, генеральный директор концерна.

Соглашение предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере сразу по нескольким направлениям, одним из основных станет реализация проектов строительства новых жилых комплексов в общей сложности более чем на 1 тыс. квартир для сотрудников предприятий концерна сразу в трех городах - Челябинске, Омске и Нижнем Тагиле.

"В Уральском федеральном округе сосредоточено около 40% российского ОПК. Предприятия ведут колоссальную работу по модернизации производства, оптимизации технологических процессов, опираясь на выдающуюся инженерную школу, и, конечно, уделяют особое внимание вопросам привлечения и мотивации кадров. Мы оказываем всестороннюю поддержку отрасли в реализации этих процессов. Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России", - рассказал Петр Фрадков.